Por Coriolano Xavier, membro do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) e Professor da ESPM.

Em janeiro próximo, de 21 a 23, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) realizará um curso voltado à Comunicação no Agro, dentro de sua programação de cursos de férias. “Ângulos Estratégicos de Comunicação e Outros Serviços de Marketing, no Agro”. Este é o nome do curso, que pretende discutir e refletir com os alunos sobre os principais desafios de comunicação que as cadeias produtivas do setor enfrentarão nos próximos anos.

O curso vai abordar questões relacionadas ao planejamento e formulação de estratégias de comunicação e de outros serviços de marketing (promoção, trade marketing, eventos, relacionamento com clientes), principalmente nos segmentos da indústria de insumos e da produção agropecuária. Sempre sob uma visão conceitual e sob um olhar prático do desenvolvimento das ações.

Outros detalhes do programa podem ser conferidos no site do curso*. Entre seus pontos de novidade, está a discussão das variáveis de ambiente mercadológico que se colocam para as marcas, em sua tarefa de construir confiança e conquistar licença social nas dimensões econômica, política e cultural da sociedade. Também a questão da hegemonia do marketing educativo, no setor.

O curso – sob minha organização – foi pensado para jovens profissionais do setor de insumos e serviços para o agro; por exemplo, aqueles de graduação recente e trabalhando como analista ou coordenação de marketing, assim como aqueles de primeira gerência, em amadurecimento. Também para empreendedores da produção agropecuária e seus quadros de gestão, e ainda profissionais de cooperativas, distribuição de insumos e serviços de tecnologia.

Sempre se fala que o agro não comunica bem. Neste curso os jovens profissionais da área terão um espaço para refletir e discutir sobre este recorrente e apaixonado tema. Será que o agro se comunica mal, mesmo sendo um dos setores bem-sucedidos da economia? Ou será que os cenários de comunicação estão a tal ponto disruptivos, que impedem a sedimentação das mensagens de marketing?

(*)https://www.espm.br/educacao_continuada/angulos-estrategicos-da-comunicacao-e-outros-servicos-de-marketing-no-agro/. O curso acontecerá à noite, das 19h30 às 22h30, em São Paulo/SP.

