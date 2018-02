Diretoria do Nacional pede desculpa à Chape após comportamento de torcida

Em comunicado oficial, a diretoria do Nacional-URU pediu desculpas à Chapecoense após o comportamento dos torcedores, que simularam um avião caindo, em referência ao acidente com a delegação do time catarinense, em novembro de 2016, na Colômbia, que deixou 71 mortos. A direção se disse com vergonha da torcida.

“Queremos comunicar nosso mais íntimo e profundo sentimento de vergonha. Solicitamos encarecidamente que sejam aceitas as nossas profundas manifestações de desculpas pelo horroroso e repudiável gesto”, diz um dos trechos do comunicado oficial encaminhado à Chape, publicado no site oficial e demais mídias do clube uruguaio. Os dirigentes do Nacional afirmaram também que uma investigação interna foi iniciada para identificar e punir os responsáveis pelos gestos.

No comunicado, o clube relembrou que em 2017 promoveu ações de apoio como faixas, balões nas cores verde e branca e a utilização do escudo do clube catarinense na camisa do time, durante a disputa da Libertadores.

“É muito difícil encontrar as palavras adequadas. Apelamos à vossa indulgência para compreender nossa inquietação e aceitar nossas desculpas”, destacou o texto.

Os dois clubes se enfrentam novamente na próxima quarta (7), às 21h45, em Montevidéu. Por vencer o jogo de ida por 1 a 0, o time uruguaio joga pelo empate para continuar na competição. A Chape precisa do triunfo por dois ou mais gols de diferença.

Em caso de vitória por apenas um gol de vantagem, a classificação será garantida se os jogadores da Chapecoense fizerem dois ou mais gols.

Ansa