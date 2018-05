Governadora Cida Borghetti recebe o empresário Odone Fortes Martins, do Diário Indústria&Comércio.Durante a visita, além de falar sobre o prêmio que será entregue no Museu Oscar Niemeyer (MON), no fim deste mês, a direção do jornal entregou à Cida Borghetti a capa do DI&C com a foto da posse da primeira governadora do Paraná. Também participaram no encontro Luiz Antonio Gonçalves, diretor de Marketing e Evelyn Moura Cesar, diretora de Publicidade Legal