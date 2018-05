Diretor do Hospital Santa Cruz integra comissão de conteúdo do Hospital Summit ANAHP em SP

O diretor geral do Hospital Santa Cruz, de Curitiba-PR, Claudio Lubascher, integrou a comissão de conteúdo da 2° edição do HOSPITAL SUMMIT ANAHP, que aconteceu durante a Hospitalar Feira e Fórum 2018, no Expo Center Norte, em São Paulo (SP). O evento é um dos mais importantes do calendário da saúde no país.

O executivo também coordenou o seminário “Como a inteligência operacional leva ao bom desempenho? ”, além de participar do debate “Planejamento estratégico como ferramenta de eficácia na gestão operacional”, realizado ontem. “Ficamos muito honrados com o convite da Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados) para integrar a comissão de conteúdo e falar sobre a importância da inteligência operacional, do planejamento estratégico e da gestão de processos na saúde”, afirma Lubascher.

A gerente de Qualidade do Hospital Santa Cruz, Dra. Adriana Blanco, também participa do evento, na mesa redonda “Inteligência Operacional no Pronto Atendimento”.

O evento, que teve início ontem (22/05) e encerra hoje, contou com 6 seminários simultâneos e mais de 100 palestrantes renomados.