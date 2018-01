Diretor da Quiksilver desaparece no mar da França

As autoridades da França anunciaram nesta terça-feira (30) que buscam no litoral de Landes, sudoeste do país, o diretor-executivo da famosa marca esportiva Quiksilver, o francês Pierre Agnès.

De acordo com a prefeitura da cidade, a embarcação do executivo foi encontrada vazia em uma praia da zona. Aos 54 anos, Agnès tinha saído para navegar às 7h30 (horário local) de hoje e, desde então, não deu notícias.

“As buscas aéreas e marítimas estão em curso, em estreita colaboração com as autoridades marítimas do Atlântico, que se encarregam das operações de socorro no mar”, diz a prefeitura em comunicado.

Agnès trabalha há quase 30 anos na empresa. Desde 2015, ele preside o grupo Boardriders Inc, que possui as marcas Quiksilver, Roxy e DC Shoes, com presença em 28 países.

Ansa