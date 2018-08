O novo curso de Direito da UniSociesc Curitiba recebeu nota 5, a nota máxima do Ministério da Educação, por trazer um ecossistema de aprendizagem inovador que leva em conta o Direito dos novos tempos, a partir de metodologias de ensino inspiradas nas melhores escolas do mundo. As inscrições para o vestibular do curso estão abertas até o dia 5 de setembro e podem ser feitas por agendamento na internet. As provas acontecem de segunda a sábado. O curso é noturno nas duas unidades da UniSociesc – Palácio Avenida (Centro) e Pinheirinho – e as aulas começam no dia 10 setembro nos dois Campi.