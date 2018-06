DIOGO, DA ‘LAVA JATO’, DIZ QUE JUSTIÇA EXCLUI POBRES

Não dá para ignorar uma realidade: os procuradores da República que haviam se tornando quase unanimidade nacional em 2014, ao iniciarem a Lava Jato, hoje sofrem muitas críticas bem fundamentadas; na mídia e por parte da academia, de gente não enrascada em crimes.

As causas dessa “desilusão” com os chamados “Intocáveis” – cognome dos procuradores modelados por Elliot Ness -foram muitas. A mais visível delas, acredito, a exposição bombástica, exagerada, às vezes arbitrárias, com que boa parte deles foram aparecendo na mídia, muitas vezes em situações absolutamente ‘non sense’. Tal como ocorreu na retumbante demonstração de poder, a histórica utilização de um “Power point” para expor pecados de Lula na televisão horário nobre.

DELTAN, O ASTRO

O procurador Deltan Dallagnol (que agora também se assina Martinazzo), é o mais notório “showman” dessas ações. Para usar o clichê (e no caso não há como fugir dele), Deltan seria apenas a ponta do iceberg dessa nova cruzada de forte obsessão punitiva.

Nisso, alguns procuradores, como Deltan, parecem transfigurados em ocasiões de apontar resultados. São novos cruzados, por vezes até dando feições religiosas a seus feitos.

O procurador da República Diogo Castor, 31, o mais novo da Lava Jato, é das exceções da necessária Operação.

E merece ser enxergado e acolhido como produtor de temas jurídicos sem o juridiquês que afasta leitores: na quinta, 15, ele lançará na Livraria Saraiva, no Crystal, seu livro “O Amigo do Direito Penal”.

POSIÇÕES FIRMES

Tímido no geral, Castor foi aprendendo aos poucos a lidar com os meios de comunicação. Mas ainda não é de todo desembaraçado quando explica resultados das ações da Lava Jato. Menos mal, sinal de que não se contaminou pelo exibicionismo de colegas seus.

Podem surpreender a muitos, posições que Diogo defende no livro, “coisas de um libertário, até com conotações esquerdizantes”, confidenciava-me um professor da PUCPR, a universidade em que Castor ministra sua especialidade, Direito Penal.

Exageros à parte, nada de esquerdizantes existe no livro. O jovem procurador (que seguiu a carreira que foi de seu pai) vocaliza realidades que estão aí e mexem com a justiça, e com a passividade do brasileiro. Como se lê em trechos escolhidos que seguem:

DURO COM OS POBRES

Para Diogo, o Direito Penal é aplicado de forma intensa e repressiva nas camadas mais pobres da sociedade, “mas não ocorre da mesma maneira em relação à classe mais privilegiada, apontando uma clara seletividade penal que acaba em impunidade.”

O livro entra direto na questão do crime “de colarinho branco”, cuja luta contra “nunca foi fácil no Brasil”.

Acha que aos poucos as coisas estão mudando.

MUITOS RECURSOS

A análise faz dura crítica ao “atual modelo de sistema processual, complexo e moroso, com inesgotáveis fontes de recursos processuais para aqueles que podem custear caros advogados, e que acaba sendo decisivo para facilitar a impunidade dos crimes cometidos pelas pessoas do último andar da pirâmide social”.

SELETIVIDADE PENAL

Desta forma, o livro se propõe a investigar a seletividade penal no viés da impunidade da classe social mais favorecida, ressaltando que “é injusto proteger o rico e poderoso, ao mesmo tempo que se oprime o pobre e as pessoas sem influência”.

A obra aborda conceitos teóricos dos crimes de colarinho branco, traz reflexões sobre as principais características dessas práticas ilícitas e resgata investigações criminais rumorosas que não tiveram um resultado eficiente, além de relembrar o caso Lava Jato e os ataques contra a operação.

TRIBUNAIS BENEVOLENTES

Para Diogo, o processo criminal nos casos de colarinho branco praticamente nunca chega ao fim com uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

Isso ocorre não pela ausência de provas ou pela irresponsabilidade do órgão acusatório. Acontece, na realidade, por um processo penal “propositadamente lento, que conta com a benevolência dos tribunais superiores na admissão de infindáveis recursos e do habeas corpus”.

Diante dessa análise, o procurador faz considerações relativas ao tratamento seletivo e diferenciado desses delitos, considerando os casos julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

LANÇAMENTO DO LIVRO

Salve a data: dia 15, quinta, a partir das 19 horas, na Saraiva do Cristal: às 20h30, bate-papo sobre a obra com Castor, Carlos Santos lima e Dallagnol.

LASER PORTÁTIL PARA TRANSPLANTADOS DE MEDULA ÓSSEA

Boa nova: foi assinado um acordo de cooperação entre os Instituto TMO (ou ITMO) e o Hospital de Clínicas da UFPR (HC-UFPR), pois vai propiciar a formatação de mais projetos do ITMO em prol do Serviço de Transplante de Medula Óssea do Hospital, beneficiando centenas de pessoas em tratamento.

DIRETORAS

A assinatura foi realizada no Hospital de Clínicas por sua superintendente, a médica Claudete Reggiani, pela presidente do Instituto TMO, Sonia Regina Moritz Perussolo, e pela vice-presidente financeira do instituto, Cristiane Canet Mocellin.

GESTO CONCRETO

Em seguida, foi realizado o primeiro ato de cooperação entre as entidades: as diretoras do ITMO aprovaram a compra de um equipamento de laser portátil para uso nos serviços de odontologia de pacientes de transplante de medula óssea no HC.

O Instituto TMO surgiu há quase 30 anos com o objetivo apoiar centros de transplante, realizando neste período diversas ações pela causa.

CANDIDATURAS (I)

DEPUTADO DIZ COMO ATUOU PARA PROIBIR RENOVAÇÃO DO PEDÁGIO

Da assessoria de Comunicação do deputado Sergio Souza:

“Para fazer valer a Lei Federal 13.448/2017, que contou com o trabalho contundente do deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR), a governadora do Paraná, Cida Borghetti, notificou as seis concessionárias de pedágio do Anel de Integração para que sejam iniciados os processos de finalização dos contratos que terminam em 2021.

PREÇO EXORBITANTE

A proibição dos atuais contratos, que cobram preços exorbitantes de motoristas e acabam aumentando o preço de frete e prejudicando o escoamento da produção, só foi possível porque Sérgio Souza inseriu no texto da lei um mecanismo impedindo a renovação sem que esteja prevista no contrato original.

ENGESSAMENTO

Relator da proposta na Câmara dos Deputados, Sérgio Souza explicou a medida. “Colocamos um dispositivo que proíbe a renovação dos contratos de concessões de rodovias da década de 90, que têm os pedágios mais caros do Brasil e um dos mais caros do mundo. O dispositivo diz que só é permitida a prorrogação se houver a previsão expressa no contrato original ou no edital de licitação original. Isso, na prática, engessará toda e qualquer prorrogação do Anel de Integração no Paraná”, afirmou.

DECISÃO DE CIDA

A decisão da governadora fortalece o trabalho de Sérgio Souza, em Brasília, em prol do Paraná. Sem a lei a federal, os contratos poderiam ser renovados e, assim, as práticas dos preços abusivos continuariam a prejudicar milhares de paranaenses que todos os dias trafegam pelo Anel.”

ESCÂNDALO: A VENDA DE CRIANÇAS POBRES

POR ANCELMO GOIS (09/06/2018)

A Globo Livros lança, em julho, “Segredos de família”, o livro de Lisa Wingate que vendeu mais de 1 milhão de exemplares nos EUA. É baseado em um escândalo real envolvendo o sequestro e a venda de crianças pobres.

OSMAR DIAS DEBATE ALTO ÍNDICE PARANAENSE DE EVASÃO ESCOLAR

O Paraná tem um dos maiores índices de evasão escolar do Brasil. Soluções para garantir estudo e emprego para jovens estiveram entre os temas debatidos no encontro de líderes políticos realizado segunda-feira (11), em Pinhais. No encontro estiveram presentes o ex-prefeito Luizão e a prefeita Marly Paulino (PDT).

MORRE NO JAPÃO FREIRA MAIS IDOSA DO MUNDO

Redação do Portal Aleteia

Ela chegou a ser homenageada pelo governo japonês por sua obra de excelência em favor da juventude após a devastação da II Guerra Mundial. Faltando apenas 20 dias para completar 111 anos de idade, faleceu de parada cardíaca neste último dia 4 de junho a missionária espanhola irmã Victoria de la Cruz García, da Congregação das Adoradoras.

Conheça alguns fatos inspiradores sobre a sua vida e missão:

Victoria nasceu em 24 de junho de 1907, dia de São João Batista, em Málaga, no sul da Espanha.

Entrou no noviciado de Guadalajara, mas, em 1931, a família a fez voltar para casa, em Málaga, devido à difícil situação do país, à beira da guerra civil (que de fato explodiria em 1936).

Victoria, porém, não desistiu: ela desejava ardorosamente voltar à vida religiosa e acabou conseguindo retornar ao convento.

Foi enviada como missionária ao Japão em 1936, chegando ao arquipélago após uma viagem de barco que durou dois meses.

Sofreu de longe as brutais incertezas sobre a segurança de seus familiares e compatriotas durante a devastadora Guerra Civil Espanhola (1936-1939).

BOMBA ATÔMICA

Sofreu diretamente a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que afetou gravemente o Japão. Ela estava no país quando os Estados Unidos detonaram as suas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Durante a guerra, as religiosas tiveram que procurar refúgio nas montanhas de Karuizawa, ao norte de Tóquio.

COM A MOCIDADE

Após a guerra, trabalhou em vários colégios do Japão e se dedicou incansavelmente ao cuidado das jovens moças que, na miséria, migravam para a cidade.

Chegou a ser homenageada pelo governo do Japão graças ao seu trabalho missionário em prol da juventude.

Foi superiora em várias comunidades da sua congregação.

Nos últimos anos, vivia com a comunidade religiosa em Kitami, Tóquio, atendendo mulheres pobres e prestando-lhes ajuda para não se envolverem com a prostituição.

A MAIS IDOSA

Tornou-se a religiosa mais idosa do mundo.

Mesmo com a idade avançada, continuou exercitando a sua mente privilegiada: por exemplo, lia jornais diariamente em inglês e em japonês.

Tocava tão bem as castanholas, instrumento musical típico da sua terra natal, que chegou a ser convidada por uma orquestra japonesa para acompanhá-la em alguns concertos.

Em 2017, apareceu num vídeo tocando com suas castanholas a popular canção “Que viva España“, junto com as irmãs da comunidade de Tóquio. O vídeo viralizou nas redes sociais e você pode conferi-lo no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qYNsL5qmDJE

A VOLTA DO TREM DIÁRIO CURITIBA-PARANAGUÁ

Nesta quarta-feira, 13, audiência pública, no auditório da Assembleia Legislativa vai examinar, a partir das 11 horas uma velha demanda do setor turístico: o retorno do trem diário Curitiba-Paranaguá-Curitiba.

Um tema de real utilidade pública.

GOVERNO ESTUDA SUBSTITUIR FROTA OFICIAL POR APLICATIVOS DE TRANSPORTE

Edital para a contratação do serviço está sendo preparado pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência e deve ser lançado nas próximas semanas. No primeiro momento a medida deve atender municípios da região de Curitiba, onde os serviços de aplicativos estão regulares.

AEN-PR (12/06/2018)

Para diminuir as despesas, o Governo do Estado estuda substituir parte da frota de veículos utilizados em serviços administrativos por aplicativos de transporte. O edital para a contratação do serviço está sendo preparado pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência e deve ser lançado nas próximas semanas. A informação foi confirmada nesta terça-feira (11) pelo secretário da pasta, Fernando Ghignone, durante a reunião do secretariado no Palácio Iguaçu, que contou com a presença da governadora Cida Borghetti.

A governadora afirmou que toda a equipe está comprometida em buscar soluções para reduzir os gastos públicos. “Nossa determinação é melhorar o serviço prestado pelo governo sem onerar os cofres públicos, por isso é importante que cada secretaria faça a sua parte e busque medidas para conter as despesas”, afirmou Cida Borghetti.

MODELO PAULISTA

A substituição pode restringir o uso, em um primeiro momento, de cerca de 1,3 mil carros da frota do Estado. Os veículos estão lotados em diversos órgãos públicos para realização de serviços administrativos em Curitiba e municípios do entorno e podem dar lugar às plataformas de transporte já regularizadas na região.

O modelo é inspirado no que foi implantado no ano passado pela Prefeitura e pelo Governo de São Paulo. A medida será exclusiva para a frota a administrativa, sem impactar nas viaturas das polícias e Corpo de Bombeiros ou no serviço das ambulâncias.

O governo também prevê criar uma central única de frota para administrar os carros oficiais utilizados por secretários e dirigentes de estatais, que vai disponibilizar os veículos a partir da demanda. “São soluções para otimizar os recursos do Estado. O dinheiro que sobrar pode ser aplicado em outras áreas importantes, como na saúde e educação”, afirmou Ghignone.

TELEFONIA

Outra ação de economia apresentada pelo secretário é nos serviços de telefonia. O Governo do Estado faz uma economia significativa com a migração das ligações de celular convencionais para comunicação por aplicativos como o Whatsapp. “O teto mensal do convênio com a operadora de telefonia é de R$ 6 milhões, mas gastamos cerca de um sexto disso”, explicou Ghignone. “Mais recursos podem ser economizados com a mudança de hábito dos funcionários. Com isso, cumprimos nossa determinação de fazer mais gastando menos”, afirmou o secretário do Desenvolvimento Urbano, Sílvio Barros.

REDUÇÃO DA POBREZA

Durante a reunião, a secretária estadual da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, apresentou um balanço dos programas assistenciais do Governo do Estado, como o Família Paranaense, que melhoraram as condições de vida de famílias de 95% dos municípios do Estado.

“São números que superam a nossa expectativa. Em todos os municípios que tiveram benefícios, 75% das famílias melhoraram sua qualidade de vida”, afirmou a secretária. “Não é utopia erradicar a pobreza e a miséria, basta ter determinação e trabalhar com transparência em ações concretas”, ressaltou.

OPINIÃO DE VALOR

“EM NOME DE QUEM?”, DE ANDREA DIP (PARTE 3)

Depois da participação ativa de políticos evangélicos nos acontecimentos dos últimos três anos, fica evidente o projeto de poder político da bancada evangélica em Brasília. A jornalista Andrea Dip, que escreveu o livro “Em nome de quem”, lançado pela Civilização Brasileira, em entrevista à Claudia Lamego, descreveu detalhes desta nova força e suas consequências para o Brasil.

Leia o final desta entrevista:

Por Claudia Lamego

OPINIÃO DE ARIOVALDO

No livro o pastor Ariovaldo Ramos, que é o fundador da Frente Evangélica pelo Estado de Direito, diz: “Tudo o que a direita precisou fazer foi entregar para os pastores quem era o culpado, qual era o foco da perda de moral do Estado. E foram bem-sucedidos em caracterizar o PT como o grande vilão da imoralidade, da promiscuidade. Esse foi o mote, porque os pastores não teriam nenhum interesse na perda do Bolsa Família, na Reforma da Previdência e na Reforma Trabalhista [medidas-base do governo Temer]. O seu povo é basicamente constituído de gente que usufrui esses direitos.

“FORAM ENGODADOS”

O problema é que eles foram engodados, porque acreditavam que o PT era o partido por trás da corrupção e por trás do esgarçamento do tecido social pela perda da família nuclear. Eles foram enganados e agora serão os prejudicados, porque a Igreja é, em sua maioria, feminina, pobre e preta. É um grupo que foi usado, abusado, botou o povo na rua com o pessoal da direita e da extrema direita e agora serão os maiores lesados pelo Golpe em curso e pela estupidez da elite branca brasileira.” Me parece que o caminho para a esquerda se aproximar dos evangélicos seria, através do trabalho de base, se aproximar das pessoas e apontar essas contradições.

REPRESENTAÇÃO PRÓPRIA

Os pastores evangélicos sempre foram cortejados pelos políticos tradicionais em busca de votos. Hoje, eles têm seus próprios representantes nos Parlamentos, prefeituras e governos e se comunicam com seus eleitores por meio de seus canais oficiais, concessões de rádio e TV, horas de programação compradas em canais abertos de TV. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella, em vez de usar a mídia para responder a questões de crise, como enchentes, violência, etc., prefere gravar vídeos e divulgar em suas redes sociais, falando diretamente com quem o elegeu, sem mediação. Qual é o papel da grande imprensa e da imprensa independente na cobertura desses mandatos e administrações e também das próximas eleições?

CANAL DIRETO

R – Ter um canal direto com o eleitor, que também é muitas vezes o rebanho da igreja daquele candidato pastor é muito poderoso. Ter representantes de “deus” em uma campanha constante não tem competição. A palavra de “deus” não pode ser questionada. Então só aí já temos um jogo ganho. O candidato pastor ou quem aquele pastor apoia chega nos lares das pessoas todos os dias, a coisa vai se construindo ao longo do tempo e não apenas em época de campanha. A grande imprensa se divide entre demonizar os evangélicos e apoiar alguns de seus representantes, mas mesmo quando demonizam, é material para que os pastores nos cultos e em seus programas digam como são perseguidos e que isso tudo está previsto na Bíblia. Creio que o papel da mídia independente, do jornalismo bem feito, é jogar luz nas pautas desses candidatos e também nos processos que enfrentam na justiça e nos escândalos de corrupção em que estão metidos. Porque grande parte da bancada evangélica que temos hoje tem processos no STF como eu mostro no livro.

TEVE CRIAÇÃO EVANGÉLICA

Por fim, você diz, nos agradecimentos, que seus pais não se curvaram à corrupção dentro da igreja evangélica. Você tem então uma experiência pessoal de convívio com evangélicos. Pode contar um pouco como essa experiência a tocou, influenciou e a ajudou para fazer a primeira reportagem sobre o tema e, em seguida, esse livro?

R – Eu fui criada em uma família evangélica. Meus pais tiveram cargos importantes dentro de igrejas e eu acompanhava as contradições e perseguições que eles sofriam por não se curvar ao sistema corrupto e não compactuarem com tudo aquilo. Eles saíram da igreja depois de um tempo e hoje não frequentam mais, porém carregam sua fé e amigos que fizeram ao longo desse caminho. Eu costumo dizer que vi a coisa acontecer por dentro, pois estava lá, porém ver a postura dos meus pais diante daquilo me fez entender que existem pessoas que estão ali com seus corações e sua fé de um modo bem verdadeiro. Isso me fez respeitar as crenças das pessoas e me deu uma visão não achatada ou simplista do tipo “todo evangélico é isso ou aquilo”. Me ajudou muito durante as pesquisas para o livro.

VANTAGEM DE BERÇO

Me ajudou muito também porque os termos usados, a linguagem, a teologia da prosperidade e do domínio não me eram estranhos, então a experiência me coloca em vantagem. Mas eu escrevi o livro como jornalista, com a metodologia e o cuidado jornalísticos, com a busca de fontes, com uma pesquisa séria, como qualquer outro assunto sobre o qual escrevo. O livro não é “contra os evangélicos”. Ele quer alertar a população – inclusive os evangélicos – de um projeto de poder que está se construindo com pautas e motivações nada espirituais.