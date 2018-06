Diniz é demitido do Atlético-PR

O Campeonato Brasileiro terá mais uma troca de treinador. De acordo com o blog da jornalista Nadja Mauad, o Atlético Paranaense decidiu pela troca do comando técnico no último domingo (24). O presidente do clube, Mario Celso Petraglia, disse ser contra a demissão, mas que a pressão pela mudança era grande.

Em 21 partidas, foram cinco triunfos, sete empates e nove derrotas, que significa um aproveitamento de 34,9% dos pontos disputados. No Brasileirão, o clube tem nove pontos conquistados e ocupa o 19º lugar da competição.

Após a Copa do Mundo, o Atlético entra em campo no dia 19 de julho, contra o Internacional, na Arena da Baixada.