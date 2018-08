Hoje, a função original dos celulares – fazer ligações – está cada vez mais obsoleta. Mandar mensagem para o grupo da escola, do trabalho, da faculdade ou da família, fazer uma transação bancária, marcar um encontro com o crush por aquele app de namoro, ouvir música, localizar-se quando estiver perdido no centro da cidade e fazer exercícios na academia são apenas algumas das centenas funções que um smartphone pode oferecer. Em decorrência disso é que um dos grandes problemas dos celulares atualmente são as dezenas de aplicativos baixados, que, muitas vezes, perdem a função pouco tempo depois do download. Isso prejudica o desempenho do aparelho, o tornando por consequência mais lento. O melhor é sempre avaliar o que você realmente usa, desinstalar o que for desnecessário e manter o software permanentemente atualizado.

Veja cinco dicas que o especialista em Mobilidade da Positivo Tecnologia preparou para te ajudar a manter seu smartphone sempre em ótimo funcionamento:

1.DESINSTALE APLICATIVOS QUE VOCÊ NÃO PRECISA MAIS

Algumas vezes utilizamos um aplicativo uma única vez. Pode ser um jogo que não foi atrativo o bastante, um app de comida sem opções interessantes ou até aquele aplicativo de música que você só aproveitou uma vez. Avalie periodicamente os aplicativos que você tem no seu celular e apague aqueles que não forem mais úteis. Em relação aos aplicativos que vêm instalados no Android e não podem ser excluídos, desative-os para evitar que usem recursos.

2.MANTENHA O SOFTWARE SEMPRE ATUALIZADO

Independente de qual seja o modelo do seu aparelho, mantenha sempre a versão mais recente do sistema operacional em seu smartphone. Essas atualizações são fundamentais para atualizar e corrigir erros, tornando seu aparelho mais simples e rápido. Veja sempre o aplicativo Configurações para saber se há uma nova atualização. Também procure atualizar os aplicativos instalados no seu celular. Ao executar a versão mais recente do software é provável que tudo funcione de maneira mais ágil, correta e, principalmente, segura.

3.REDUZA AS TAREFAS EM SEGUNDO PLANO

Alguns passos simples podem garantir que os apps que você decidir manter não afetem negativamente o desempenho do seu smartphone. No Android, reduza a frequência dos aplicativos, como seu aplicativo de e-mail favorito ou aplicativos de mídia social, os quais conectam à sua conta e carregam novas atualizações. Adicionalmente, desative o Bluetooth e o Wi-Fi quando não estiver usando. Assim, você garante mais agilidade e produtividade durante o período que o smartphone estiver em uso.

4. LIMPE SUA TELA INICIAL

As muitas opções de tela inicial do Android, além do suporte a widgets, facilitam o acesso a tudo que você precisa. Mas, se você se deixar levar, uma tela inicial desordenada pode afetar a rapidez com que o telefone é executado. Livre-se de ícones desnecessários e mantenha apenas os widgets que são realmente úteis para você. Se você estiver usando um papel de parede interativo, por exemplo, considere substituí-lo por uma imagem estática.

5.LIBERE ESPAÇO PARA O ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS

Se você desinstalou alguns aplicativos desnecessários e ainda assim está com pouco armazenamento, exclua os arquivos baixados que estão por aí ou faça backup e remova arquivos que você acumulou em seu telefone e não usa no dia a dia. Para isso, sincronize-o com o seu computador ou use o aplicativo do seu serviço de nuvem favorito para fazer o transferência dos arquivos e depois apagá-los do seu smartphone.

Livre-se dos antigos threads de mensagens do armazenamento. E, no Android, limpe o cache do aplicativo ocasionalmente para se livrar dos dados que os aplicativos salvam para simplificar suas operações.