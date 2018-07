No dia 12 de agosto é comemorado no Brasil o Dia dos Pais. Para ajudar os filhos nessa tarefa, o PolloShop irá promover diversas ações em suas redes sociais, dando dicas e sugestões de como presentear os papais de forma criativa, com preço justo e com produtos de qualidade.

Uma das ações serão dicas de look dos pais famosos da TV e da web: serão apresentadas diversas fotos de pais famosos com seus looks estilosos, e sugestões de como compor esse mesmo visual com peças das lojas do Pollo. Serão dicas para todos os estilos de pais, desde os mais clássicos, que optam pelo estilo mais tradicional na hora de se vestir, até os mais moderninhos, antenados nas últimas tendências da moda. As postagens acontecerão na FanPage oficial do Pollo no Facebook e também no perfil do shopping no Instagram.

Além disso, também nas redes sociais do shopping, serão divulgados lembretes ao longo das semanas, lembrando aos filhos o quão importante é homenagear os pais nesta data com um presente especial, mas também garantir muito carinho e amor a quem sempre foi o herói da família. Quem aproveitar e comprar o presente do papai no PolloShop, ainda pode ganhar um super presente: a cada R$100 em compras no shopping, o cliente tem direito a um cupom para concorrer a um Kia Sportage zero quilômetro.

Serviço:

Rua Camões, 601 – Alto da XV

Horários de funcionamento:

Lojas: De segunda a sábado: 10h às 22h

Domingos e feriados: 14h às 20h

Praça de Alimentação: De segunda a sábado: 9h às 22h

Domingo e feriados: 10h às 20h

www.polloshop.com.br

Facebook e Instagram: PolloShop