Diana Krall está chegando

Depois de Porto Alegre, Curitiba recebe, nesta quinta dia 26, o show da pianista e cantora canadense Diana Krall, que realiza turnê do CD Turn Up The Quiet. Esta é a sua quarta temporada mundial de Krall e retorna ao Brasil onde, há dez anos, gravou o DVD Live In Rio.

E ela chega com o currículo invejável: é a única cantora de jazz a estrear oito discos no topo da Billboard Jazz Albums, cinco prêmios Grammy, oito prêmios Juno e nove Discos de Ouro, três de Platina e sete de Multi-platina pela vendagem de seus CDs. Turn Up The Quiet é o 16º CD da artista e com onze faixas inéditas.

Canadense, Diana Krall mudou-se para Nova York, nos anos 90, quando alcançou sucesso internacional. Casou com o músico Elvis Costello, em 2003, com quem teve gêmeos, e marca sua fase de compositora, com o álbum The Girl in the Other Room (2004). Dois anos depois ela lançou o disco “From this Moment on”, interpretando músicos sagrados de jazz, como Cole Porter e Irving Berlin, entre outros. Desde então, Diana Krall não para de colher sucessos pelo mundo.

Imperdível: Teatro Positivo, às 21h desta quinta dia 26. Realização Dançar Marketing. Ingressos de 250 a 800 reais. Classificação livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.