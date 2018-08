A União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS) promove no dia 14 de agosto, em Brasília, o evento Diálogo com os candidatos à Presidência da República. Mais de 500 líderes e empresários destes setores receberão os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de opinião para as eleições de outubro. O evento será aberto à imprensa e transmitido ao vivo para todo o Brasil pelas oito entidades que compõem a Unecs, impactando diretamente cerca de 500 mil empresários.

No encontro serão abordados temas diretamente ligados aos setores de comércio e serviços, tendo como pano de fundo um país melhor para se viver e onde empreender seja mais simples. Cada presidenciável apresentará suas ideias separadamente dentro dos blocos temáticos Eficiência do Estado; Ambiente de Negócios; Urbanismo e serviços essenciais; e Garantia dos Direitos.

UNECS

Criada em 2014, a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços é formada por oito das maiores instituições brasileiras representativas da área do comércio e serviços: Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (Abad), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação Brasileira de Automação para o Comércio (Afrac), Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Confederação Nacional de Dirigentes e Lojistas (CNDL) e Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB). A Unecs é responsável por 15% do PIB brasileiro; 65% das operações de crédito e débito no país e pela geração de 22 milhões de empregos direto. Saiba mais em: www.unecs.org.br