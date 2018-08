A campanha de Dia dos Pais do Shopping Jardim das Américas, em Curitiba (PR), será especial este ano. A partir do dia 1° de agosto, a cada R$ 300,00 em compras nas lojas participantes, o cliente troca seus cupons cadastrados por um kit Malbec de O Boticário (gel pós-barba e um sabonete). Uma parceria inédita do shopping com a marca querida de perfumaria dos curitibanos garante um Dia dos Pais muito perfumado.

As trocas podem ser feitas até o dia 12 de agosto na central de cupons, no 1º piso, ao lado da loja Shirley. Nunca foi tão fácil escolher o lugar para comprar o presente do papai, afinal o Shopping Jardim das Américas possui um mix variado de lojas, ideal para cada estilo de pai. Lojas de roupas, cosméticos, utilidades para casa, esportes, livros, telefonia celular, chocolates, sapatos, e uma variedade de opções para os filhos que querem acertar na escolha.