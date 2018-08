Por Marcelo Ramos*

O Dia dos Pais é uma das principais datas do comércio varejista no calendário brasileiro. Para aproveitá-lo melhor, é necessário que as empresas do setor apostem em campanhas de marketing e divulgação segmentadas, para atrair a atenção dos consumidores. Um meio que está em alta no momento é a comunicação via plataformas de chat Over the Top (OTT), ou aplicativos de mensageria como Facebook Messenger, Line, Viber, WhatsApp, etc. Entre suas vantagens, estão a possibilidade de utilização de fotos, links e vídeos promocionais para realizar a divulgação de campanhas.

As empresas que mais tem sucesso na utilização desse meio de comunicação o fazem por meio de plataformas OMNI, onde podem integrar, por exemplo, OTT’s com SMS. A vantagem de fazer isso é fazer com que o cliente receba a mensagem de qualquer forma, visto que aplicativos dependem de dados e SMS não, sendo gratuito para o cliente receber e responder, a estratégia é iniciar por um canal e em caso de falha automaticamente enviar por outro canal.

A integração dessa plataforma OMNI com os OTT permiti uma comunicação diferenciada pois além de imagens, fotos e links, é possível implementar um canal de chatbot para atendimento ao cliente. O e-mail marketing também é uma alternativa.

Além disso, os produtos mais vendidos no Dia dos Pais são itens de vestuário, produtos tecnológicos e eletrodomésticos. São presentes que podem aproveitar muito bem o potencial da comunicação OTT com OMNI channel. As empresas tem a opção, por exemplo, de mandar links com descontos promocionais ou vídeos de como os produtos funcionam. Notificações via push podem complementar a divulgação, caso as empresas disponham de aplicativos, e seus clientes os tenham instalados no celular.

Uma plataforma de Omni Channel via OTT também permite que as métricas das campanhas sejam rastreadas, simplificando o processo de mensurar o resultado, ainda mais integrando esta solução a um sistema de ERP ou CRM.

A comunicação OTT é mais um sinal de que não é possível nos dias de hoje pensar em campanhas de marketing e divulgação bem-sucedidas que não sejam integradas a ferramentas como o Facebook Messenger. É esse o futuro da comunicação empresarial.

*Marcelo Ramos é Country Manager da Infobip no Brasil, uma das maiores plataformas próprias de mensageria e comunicação do mundo, com uma receita anual de US$ 430 milhões.