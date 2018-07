Dia 07 de julho é comemorado o Dia Mundial do Chocolate. A data representa a introdução do chocolate na Europa, por volta do século XV. Antes desta data, o chocolate só era conhecido e utilizado pelos Maias e os Astecas, civilizações originárias da América. Para comemorar com estilo e muito sabor, a Panificadora Pantucci, na Vila Izabel, ira promover, entre os dias 07 a 14 de julho, o Festival do Chocolate.

E neste ano, o Festival do Chocolate terá uma novidade: a nova linha de pães especiais com chocolate será lançada nesse período. Os pães serão feitos com farinha francesa, com fermentação natural, e com chocolates belgas. A linha conta com Baguete e Pão de Cacau com Gotas de Chocolate Belga, Pão com Café e Chocolate ao Leite, Pão de Chocolate com Massa Folhada, Trança Folhada com Chocolate e o exclusivo Viennois, releitura brasileira do tradicional pão doce francês. Os pães especiais de chocolate estarão disponíveis com preços promocionais neste período.

Serviço:

Festival do Chocolate da Panificadora e Confeitaria Pantucci

De 07 a 14 de julho

Rua Sebastião Paraná, 270 – Vila Izabel

www.pantucci.com.br

(41) 3242-8665

Facebook e Instagram: @PanificadoraPantucci

Fotos: Divulgação.