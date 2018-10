Neste sábado (06), a Casa das Furadeiras promove o “Dia das Crianças bom pra Cachorro” que tem como objetivo envolver crianças com seus pais ou responsáveis, em atividades conjuntas, manuais e ações voluntárias. Durante a ação, crianças de 6 a 12 anos, com um adulto responsável, poderão desfrutar de uma atividade recreativa e de solidariedade para construir casas de madeira para cachorros que serão doadas ao Instituto Aumigão que resgata, reabilita e doa cães abandonados ou que sofrem maus-tratos. Durante o evento, a Casa das Furadeiras vai ensinar aos responsáveis a manusear corretamente ferramentas elétricas e a bateria das marcas Bosch e Dremel, enquanto as crianças participarão de uma oficina de pintura, ambas atividades com foco na montagem e personalização das casinhas. As inscrições são gratuitas e limitadas, podem ser feitas por meio do cadastro no site da empresa, e-mail, pelo telefone ou nas lojas físicas.

Nos dias de hoje, investir tempo com os filhos se tornou uma coisa rara por conta da correria cotidiana. Pensando em proporcionar um momento especial, a Casa das Furadeiras em parceria com a Bosch e Dremel está propondo esta oficina gratuita, que será ministrada por profissionais qualificados para auxiliar os pais ou responsáveis no conhecimento, nos cuidados com a segurança e no manuseio de ferramentas elétricas e a bateria (furadeira, parafusadeira, serra tico-tico e micro retifica), e ensinarão como preparar o material para corte e montagem para a construção de casas de cachorro. Enquanto isso, as crianças participarão de uma oficina de pintura, na qual irão personalizar a placa das casinhas e um cachorrinho de madeira, que poderá ser levado para casa como recordação ou doado para crianças carentes.

Além destas atividades a empresa terá seu horário de atendimento estendido das 8:30 às 16 horas, com atendimento normal e contará com uma feira de adoção promovida pelo Instituto Aumigão.

De acordo com a diretora da Casa das Furadeiras, Sandra Cadore, essa ação foi idealizada com o objetivo de promover uma atividade entre as crianças, pais ou responsáveis, aliando a uma ação social. “A relação das crianças com os cachorros geralmente é muito forte, por isso decidimos proporcionar uma atividade que tivesse essa conexão, além, é claro, proporcionar uma oficina utilizando as ferramentas elétricas e a bateria adequadas para construção de casinhas de cachorro, que neste caso, serão doadas. Essa iniciativa também visa ajudar na conscientização de uma causa social, no auxílio à uma instituição que se dedica a proteção animal”.

A ação “Dia das Crianças bom pra Cachorro” visa proporcionar conhecimento para que as pessoas possam fazer, elas mesmas, a casinha de cachorro, de uma forma divertida e interativa com as crianças. A expectativa é que sejam construídas cerca de 10 casinhas, que serão doadas ao Instituto Aumigão. No dia do evento haverá duas turmas com 15 adultos cada uma, sendo que cada adulto responsável poderá levar até duas crianças.

A Casa das Furadeiras atua há 21 anos no mercado, sendo uma empresa especializada na linha de ferramentas elétricas e a bateria, lavadoras de alta pressão, motosserras, roçadeiras, podadores, sopradores, pulverizadores, ferramentas manuais, linha de mediação a laser, peças e acessórios, além do completo serviço de Assistência Técnica Autorizada oferecendo as melhores marcas e produtos do segmento. Ela está presente nos bairros Uberaba, Portão e Mercês.

SERVIÇO:

Dia das Crianças bom pra cachorro

Data: 6 de outubro.

Horário: Serão duas turmas, uma das 09h30 às 11h30 e outra das 13h às 15h.

Local: Casa da Furadeiras – Av. Comendador Franco, 6338 – Uberaba, Curitiba – PR

Informações e inscrições:

www.casadasfuradeiras.com.br

E-mail site@casadasfuradeiras.com.br

Telefone: 41-3069-9641 (Alex) e 3377-2771