Os advogados da OAB Lapa foram à Praça General Carneiro em 30 de junho, para o Dia da Cidadania, levando ao público informações sobre direitos em variadas áreas – igualdade de gênero, igualdade racial, criança e adolescente, pessoa com deficiência, idoso, refugiados e migrantes, previdência, consumo, meio ambiente, família, trabalho, questões eleitorais, responsabilidade, direito imobiliário e outros. A Biblioteca Solidária da Caixa de Assistência dos Advogados da OAB/PR também participou do Dia da Cidadania na Lapa e foram arrecadados mais de 50 livros.

Interesse da advocacia

O presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, reuniu-se com o procurador-geral de Justiça, Ivonei Sfoggia, para debater assuntos institucionais de interesse da advocacia e do Ministério Público. O procurador-geral esteve acompanhado do promotor de Justiça Fernando da Silva Mattos. Também participaram do encontro, a secretária-geral da Seccional, Marilena Winter, a presidente da Comissão da Mulher Advogada, Luciana Sbrissia Bega, e a presidente da Comissão de Estudos de Violência de Gênero, Sandra Lia Bazzo Barwinski.

Direito Ambiental

A vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná – CAA/PR, Daniela Ballão Ernlund, integrou a mesa de abertura do Simpósio de Direito Ambiental, que focou os debates em torno dos 30 anos da proteção constitucional do meio ambiente, realizado na sede da OAB Paraná. A solenidade foi presidida por Alaim Stefanello, presidente da Comissão de Direito Ambiental da Seccional, organizadora do evento. O diretor-tesoureiro da CAA/PR, Alessandro Panasolo, participou dos debates sobre “Cidades Sustentáveis” e abordou o tema “Proposta de identificação, valoração e remuneração de serviços ecossistêmicos em remanescentes de vegetação urbana”. O presidente da Caixa dos Advogados, Artur Humberto Piancastelli, prestigiou a palestra.

Inteligência artificial

O presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, anunciou a criação da coordenação de inteligência artificial. Lamachia tem manifestado preocupação com os recentes lançamentos de ferramentas, como os robôs virtuais, para recurso jurídico em diversas áreas em que a dispensa da atuação de advogadas e advogados é vendida como grande vantagem. O objetivo da coordenação é realizar trabalho de preparação para a formulação de auto-regulamentação para o uso de inteligência artificial no exercício do Direito.

Antitabagismo

O projeto antitabagismo da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná começa no dia 11 de julho. O “Programa Advogado Livre do Cigarro” vai oferecer ajuda profissional especializada para os profissionais da categoria que querem abandonar o tabagismo. Com o apoio da Unimed Paraná, o programa terá baixo custo para os interessados, além de subsídio da CAA/PR na aquisição de medicamentos para lidar com a síndrome da dependência.