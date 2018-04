Desperdício na cadeia alimentícia será tema de destaque da Mercosuper 2018

Aproximadamente 30% do alimento produzido no mundo é desperdiçado ou perdido ao longo das cadeias produtivas. O dado é alarmante e com o objetivo de promover o debate e pensar em soluções para o problema, a Mercosuper convidou especialistas de toda a cadeia do alimento para o Fórum “O Impacto do desperdício na cadeia Alimentícia”.

Segundo pesquisa da Abras – Associação Brasileira de Supermercados – o setor registrou em 2017 uma perda de 2,28% sobre o faturamento líquido, o que representa R$ 7,11 bilhões. Essas perdas podem acontecer no recebimento de produtos, entrega, manuseio, armazenamento, na gôndola, na área de vendas e na frente de caixa.

Segundo dados da FAO Brasil, órgão da ONU para alimentação e agricultura, na América Latina, 28% dos alimentos se perdem no processo de produção agrícola e mais 28% são jogados no lixo após chegarem às casas dos consumidores. O último relatório da ONU sobre a fome na região revela que a fome na América Latina e no Caribe aumentou entre 2015 e 2016 em 2,5 milhões de pessoas, passando de 40 para 42,5 milhões.

“Estes dados nos mostram o quanto ainda deve ser feito e que devemos trabalhar para envolver toda a cadeia, desde a produção até o consumidor. O desperdício envolve uma questão cultural, de conscientização e também técnica, por isso é tão importante refletir sobre o assunto para pensar em soluções”, afirma o coordenador do comitê de prevenção de perdas da Apras e do CPAR – PR (Comissão de Prevenção de Perdas, Auditoria e Gerenciamento de Riscos), Éder Motin, que fará a moderação do evento.

O Fórum, que será realizado no dia 10 de abril, às 9h30, trará ainda especialistas da área de produção, logística e consumo.

Confira a programação completa do evento no site: www.apras.org.br/mercosuper.