É bastante complicado encontrar emprego no Brasil. Mão de obra não falta, mas sim pessoas capacitadas para as funções que lhes são propostas. Por essa razão, percebe-se de longe que o investimento em educação de qualidade e em cursos profissionalizantes é uma urgência constante no país. Governantes das três esferas de poder lançam aqui e ali programas e pacotes que liberam recursos para a capacitação daqueles que estão à procura de uma vaga. No entanto, é preciso fazer mais.

A cada mês, os dados revelam o tamanho do problema. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem 12,7 milhões de pessoas desocupadas. Este é o resultado da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), relativa ao trimestre de junho a agosto deste ano. A taxa de desocupação, que mostra o índice de desemprego no país, no período foi de 12,1%. Esta indica uma queda de 0,6% em relação ao trimestre anterior: 12,7%. Para reduzir o tempo que o cidadão leva para conseguir um novo emprego, sua base de conhecimento deve ser sólida e moderna. Boas escolas e bons cursos são o ponto de partida para que o desemprego seja reduzido.