Desabamento fere 72 na bolsa de valores da Indonésia

O piso de um mezanino do prédio da Bolsa de Valores da Indonésia, no centro de Jacarta, desabou na manhã desta segunda-feira (15), deixando ao menos 72 feridos, segundo a polícia.Muitos dos feridos eram estudantes universitários que visitavam o edifício. O porta-voz da polícia de Jacarta, Argo Yuwono, descartou que a causa do desabamento seja uma explosão. As imagens que circulam nas mídias sociais mostraram uma estrutura de metal destroçada, que desabou em torno de um café, perto da entrada do prédio. Ainda não está claro o que teria provocado o desabamento. Construído na década de 1990, o prédio é parte de um complexo de duas torres que também abriga o escritório do Banco Mundial. Em setembro do ano 2000, o edifício foi alvo de um ataque com carro bomba efetuado por militantes islâmicos. Não há relatos de mortes, afirmou Triana Tambunan, gerente de um dos hospitais que atenderam os feridos.