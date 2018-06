Deputados criticam reajuste da tarifa de luz

A tarifa da energia elétrica no Paraná será reajustada a partir do próximo domingo em 15,99%. Dois deputados estaduais já se pronunciaram contra o aumento do preço. O ex-aliado do Governo estadual, Ratinho Jr. (PSD) e o petista Tadeu Veneri. A estratégia de Ratinho Júnior é apresentar na sessão plenária da próxima segunda-feira (25/06), um requerimento solicitando à Copel e ao governo estadual a revisão do reajuste. Já Veneri criticou o ex-governador Beto Richa: “Enquanto isso, o povo do Paraná paga a conta da administração que o ex-governador fez para agradar os sócios privados da Copel. O interesse público foi totalmente desconsiderado nestes anos e continua sendo”, disse o deputado.