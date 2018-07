O deputado estadual do Paraná Bernardo Ribas Carli (PSDB) morreu na manhã deste domingo, 22, após ser vítima de um acidente aéreo no trajeto entre a cidade de Guarapuava, na região dos Campos Gerais, e União da Vitória, no sul do Estado. O monomotor caiu na cidade de Paula Freitas, a 20 quilômetros do destino final da viagem.

O acidente também matou o piloto e o copiloto da aeronave, que não foram identificados. Segundo a assessoria do deputado Plauto Miró (DEM), tio de Bernardo, o político participaria da 62ª Festa dos Motoristas, na Paróquia Nossa Senhora de Salete, em União da Vitória, a convite do prefeito da cidade, Santin Roveda.

Bernardo faz parte do clã Carli, família com tradição política na região de Guarapuava. Seu pai, Fernando Carli, é ex-prefeito da cidade. Ele é irmão do ex-deputado estadual Ribas Carli Filho, conhecido por ter se envolvido em um acidente de trânsito que vitimou Gilmar Rafael, filho da deputada federal Christiane Yared (PR), em 2009. Um júri condenou o ex-deputado, em fevereiro de 2018, por duplo homicídio com dolo eventual a 9 anos e quatro meses de prisão. Ele aguarda julgamento de recursos em liberdade.

A Assembleia Legislativa do Paraná e o governo do Estado declararam luto oficial de três dias em razão da morte do parlamentar.

Trajetória

Bernardo Ribas Carli tinha 32 anos e estava em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa (Alep). Nascido em Guarapuava e graduado em administração de empresas, foi presidente da Comissão de Esportes da Alep e coordenador da Frente Parlamentar dos Produtores de Energia Elétrica.

Repercussão

O ex-governador Beto Richa (PSDB) afirmou pelo Twitter estar abalado com a morte do deputado. “Estou profundamente abalado com a notícia. Que Deus, na sua imensa benevolência, conforte a família neste momento”, escreveu.

A governadora Cida Borghetti (PP) também demonstrou pesar pelas redes sociais. “Sentirei muita falta do seu sorriso contagiante, da alegria e da forma respeitosa como tratava as pessoas ao seu redor”, afirmou.

O PSDB lamentou a morte do deputado por meio de nota. “Bernardo fazia parte de uma nova geração de políticos, que deixa como legado o trabalho sério inovador e competente.”