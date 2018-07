O deputado estadual Tadeu Veneri está preocupado com a informação de que a juíza Marcia Regina Hernandez Lima, pode mandar para o Haiti duas crianças de nove e dez anos, motivada por denúncias anônimas de maus-tratos e negligência. O processo corre em segredo de justiça, mas a informação que se tem é que os dois eram cuidados pelo pai e a madrasta e estariam sendo vítima de maus tratos. “Não se pode mandar as crianças de volta ao Haiti, sem conhecer quais as condições que elas encontrarão e quem e como irá cuidar delas. Não podemos enviar crianças para fora do país como se tivéssemos nos livrando de um problema sem reconhecer as nossas responsabilidades com os imigrantes. Temos que acolher e proteger”, disse Veneri.