Os depoimentos de Beto, Pepe e Fernanda Richa devem começar nesta quinta-feira. Os advogados de defesa dos detidos pelo Gaeco tentam conseguir um habeas-corpus para liberar seus clientes. Beto e Fernanda Richa foram transferidos na terça-feira à noite do Complexo Médico Penal, em Pinhais para o Regimento Coronel Dulcídio, no Tarumã, unidade da Polícia Militar. Enquanto isso, têm sido divulgados áudios apresentados pelo delator, o empresário Toni Garcia, que comprometem bastante o ex-governador. Segundo as investigações da Operação Rádio Patrulha, o delator Tony Garcia era quem recebia a propina e repassava o dinheiro a Richa, “que contava com o apoio de Pepe Richa, Luiz Abi Antoum, Ezequias Moreira e Deonilson Roldo para organizar o esquema criminoso e auxiliar na arrecadação dos valores ilícitos”, diz um trecho da acusação do MP.