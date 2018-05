Demanda aérea doméstica sobe 1,9% em março ante março de 2017, diz Anac

A demanda por transporte aéreo doméstico (medida em passageiros-quilômetros pagos transportados, ou RPK) cresceu 1,9% em março ante igual mês de 2017, informou nesta quinta-feira, 3, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com isso, o indicador encerrou o primeiro trimestre de 2018 com alta de 3,4% frente ao observado um ano antes.

Já a oferta de assentos (assentos-quilômetros ofertados, ou ASK) aumentou 0,5% em março na base de comparação anual, mantendo a tendência de crescimento pelo nono mês consecutivo. No acumulado de janeiro a março, o indicador registrou expansão de 2,2% em relação ao primeiro trimestre de 2017.

A taxa de aproveitamento em voos domésticos atingiu 80,1% em março (+1,4% na base anual), nível recorde para o mês na série histórica, iniciada em 2000. Nos primeiros três meses do ano, a taxa ficou em 81,9%, com variação positiva de 1,1% em relação a igual intervalo de 2017.

A Gol permaneceu na liderança no mercado doméstico, com 34,1% de participação – uma queda de 2,6% frente ao verificado em março de 2017. Em seguida, vem a Latam, com 33,1% de share de mercado (+0,5% na base anual). A Azul alcançou participação de 18,3% no período, enquanto a Avianca respondeu por 14,1%.

Por sua vez, o transporte doméstico de carga paga e correio alcançou 40,49 mil toneladas em março, correspondendo a uma alta de 14,1% ante igual mês de 2017. No primeiro trimestre de 2018, o indicador acumulou crescimento de 11,0%, com um total de 104,7 mil toneladas.

Internacional

A demanda internacional das aéreas brasileiras subiu 15,6% em março na comparação anual, representando a 18ª alta consecutiva. Ao mesmo tempo, a oferta cresceu 18,3%, mantendo a tendência de elevação pelo 17º mês seguido. Ambos os indicadores atingiram níveis recordes para março, destaca a Anac.

No acumulado do primeiro trimestre, a demanda neste mercado cresceu 16,2% frente a igual período de 2017, enquanto a oferta aumentou 18,8%.

Por sua vez, a taxa de aproveitamento dos assentos em voos de empresas brasileiras no mercado internacional voltou a recuar no resultado mensal, atingindo 82,1% – 2,3% inferior à de março de 2017. No trimestre, o indicador fechou em 83,6%, também abaixo dos 85,5% apurados no mesmo período de 2017.

Passageiros transportados

De acordo com a Anac, as empresas brasileiras transportaram, em março, um total de 7,48 milhões de passageiros pagos em voos domésticos, um aumento de 0,5% em relação a igual mês de 2017. No acumulado trimestral, o total foi de 23,07 milhões, 2,2% acima do verificado entre janeiro e março de 2017.

Em voos internacionais foram transportados 779,4 mil passageiros pagos em março, configurando uma alta anual de 16,3%. Com esse resultado, o trimestre fechou com 2,48 milhões de passageiros pagos em voos internacionais, volume 17,8% maior que do primeiro trimestre do ano passado.