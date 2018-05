Del Potro leva susto, mas bate francês na estreia em Roland Garros

Um dos grandes favoritos ao título de Roland Garros, o argentino Juan Martín Del Potro levou um susto logo na estreia do Grand Slam francês, mas largou com vitória nesta terça-feira. O cabeça de chave número 5 do torneio eliminou o veterano dono da casa Nicolas Mahut por 3 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/1, 6/2 e 6/4.

Del Potro é o sexto colocado no ranking, mas teve bastante dificuldades diante do número 116 do mundo, de 36 anos. Para superar o duelo que se desenhou tão complicado no começo, o tenista argentino contou mais uma vez com seu potente saque, uma vez que disparou nove aces.

Na próxima rodada, Del Potro pode ter pela frente um compatriota, já que encara o vencedor do duelo entre o argentino Leonardo Mayer e o francês Julien Benneteau, que foi iniciado nesta terça mas não terminou por falta de luz natural. Mayer leva a melhor por 1 set a 0, com parcial de 6/2, e vencia o segundo por 4 a 3 quando a partida foi interrompida.

Outro cabeça de chave que estreou nesta terça-feira foi o norte-americano Jack Sock. Ao contrário de Del Potro, no entanto, ele foi surpreendido. O 14.º favorito de Roland Garros não resistiu à surpresa estoniana Jürgen Zopp, apenas número 136 do mundo, que venceu por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (4/7), 6/2, 4/6, 7/6 (7/5) e 6/3.

Com o resultado, Zopp garantiu vaga na segunda rodada, na qual terá pela frente o belga Ruben Bemelmans. Número 110 do mundo, ele derrotou na estreia o indiano Yuki Bhambri por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/1.

Outro cabeça de chave a ser derrotado na estreia foi o espanhol Feliciano López. Listado como 28.º favorito, ele caiu diante do ucraniano Sergiy Stakhovsky, que levou a melhor em três sets, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2. Na segunda rodada, Stakhovsky pega o alemão Mischa Zverev, que eliminou seu compatriota Florian Mayer também por 3 sets a 0: 6/2, 6/1 e 7/6 (7/3).

Ainda nesta terça, o sueco Elias Ymer, número 122 do mundo, passou pelo israelense Dudi Sela por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3), 6/3 e 6/1. Agora, encara o italiano Fabio Fognini, 18.º favorito em Roland Garros.