Definidos os novos projetos para ocupação do Worktiba Barigui

Já está disponível no site do Imap a relação de projetos e empreendedores habilitados para a segunda fase do edital de ocupação do Worktiba Barigui, primeiro coworking público do Brasil. Dos 93 projetos inscritos, 30 foram pré-selecionados para a segunda fase, que ao todo englobam 54 participantes.

Os selecionados para a segunda fase serão contatos por e-mail, para agendar umas das duas possíveis datas para entrega da documentação exigida e na mesma ocasião fazer uma breve apresentação pessoal do projeto.

Os empreendedores poderão utilizar o espaço de coworking instalado no Parque Barigui por um período de até 10 meses, com completa infraestrutura de internet de fibra ótica, computadores, biblioteca, mesas de reunião e de trabalho, projetores e espaço para palestras e workshop para o desenvolvimento do projeto.

Histórico

O Worktiba Barigui foi criado e inaugurado em março de 2017 pelo prefeito Rafael Greca com o objetivo de requalificar estruturas subutilizadas da gestão pública para fomentar e servir a população de Curitiba e ao movimento da inovação.

“O trabalho conjunto de diversos empreendedores, com ideias inovadoras e visão coletiva formam o Worktiba. E nesse conjunto vem a administração municipal, que apoia, acompanha e dá todas as condições para o surgimento de novos negócios e soluções para a cidade”, explicou Alexandre Jarschel de Oliveira, presidente do Instituto Municipal de Administração Pública (Imap), órgão gestor do espaço.

Confira a lista dos projetos habilitados para a segunda fase, por ordem alfabética:

– Alexandra Enke Mathieu Graf – Projeto: Doula Curitibana

– Álvaro Muraroto Belon – Projeto: Pets Kingdom – plataforma B2C para fomento do comércio local de pet shops

– Amauri Carlos Pferl – Projeto: Brasil Empreender

– Anderson Fabio Dore – Projeto: Marketing para Empreendedores

– Antal Varga – Projeto: Zero Perda Treinamentos Gerenciais

– Arturo Vaine – Projeto: Santiago Tecnologias em Saúde

– Carla Delponte Barbosa – Projeto: Mundo Adaptado

– Daniel Delfino – Projeto: Núcleo Hub Empreendedores

– Daniele Marilia Gomes Martins – Projeto: Start up Gestão para Salões de Beleza

– Divonsir Maia da Silva – Projeto: Trabalho Voluntário junto a Entidades de Assistência Social

– Elisa Cristina Loss – Projeto: Acelerador de Filas para Atendimento do Cidadão

– Fábio Luiz Rocha – Projeto: Jornal Realidade Notícias

– Felipe Thomaz – Projeto: Bus Station

– Fernando Ricardo Marques Rafael da Cruz – Projeto: Plataforma para divulgação de MEIs

– Giselle Jondral – Projeto: Visita Escolas – Arquitetura como processo mágico de criação

– Gustavo da Costa Leonato – Projeto: Lavandapp Social

– Gustavo Simões Braga – Projeto: Treinamentos e Consultoria em Gestão de Projetos

– Helder Ribeiro Machado – Projeto: Sobre Correr

– Jairo Ataíde – Projeto: Magnoplan – Gerenciamento de Projetos

– Juliane Andrade da Silva – Projeto: Projeto Empregação

– Juliano Alves de Carvalho – Projeto: Plataforma Digital Anúncios Imobiliários

– Juliano de Moraes Santos – Projeto: Prevention Vision Test

– Let´s Design Cwb – Projeto: Linha Souvenirs Curitiba com ênfase em sustentabilidade

– Lutero Couto – Projeto: Neurobanco – Banco de Desenvolvimento Comunitário

– Meiryane Paola Andrade de Bastos – Projeto: Curitiba Bike

– Organização de Desenvolvimento do Pontencial Humano – Projeto: Metodologia Educacional Social

– Paula Carolina Tincani Osório – Projeto: Oficinas de Criação e Aprendizagem – OCA

– Raquel Milani Lerner – Projeto: Embase Mais

– Suellen Dubiginski dos Santos – Projeto: Cuidado com Crianças

– Via Moser Serviços em Tecnologia – Projeto: Plataforma Móbile que auxilia caminhoneiros e frotistas