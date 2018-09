O setor público consolidado registrou um déficit nominal de R$ 76,928 bilhões em agosto, conforme o Banco Central. Em julho, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 29,162 bilhões e, em agosto de 2017, deficitário em R$ 45,541 bilhões.

No mês passado, o Governo Central (Tesouro, Banco Central e INSS) registrou déficit nominal de R$ 70,077 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 6,847 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 4 milhões.

No ano até agosto, há déficit nominal correspondente a 7,15% do PIB do período, com saldo de R$ 323,490 bilhões.

Em 12 meses até o mês passado, o déficit nominal correspondeu a 7,45% do PIB do mesmo período, com saldo negativo de R$ 502,970 bilhões.

Gasto com juros

O setor público consolidado teve gasto de R$ 60,052 bilhões com juros em agosto, após esta despesa ter atingido R$ 25,762 bilhões em julho, informou o Banco Central.

O Governo Central teve no mês passado despesas na conta de juros de R$ 49,226 bilhões. Já os governos regionais registraram gasto de R$ 10,230 bilhões e as empresas estatais, de R$ 596 milhões.

No ano até agosto, as despesas com juros somaram R$ 288,789 bilhões (6,38% do PIB do período).

Em 12 meses, as despesas com juros atingiram R$ 418,537 bilhões até agosto (6,20% do PIB do período).