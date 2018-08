A Band TV realiza nesta quinta-feira, às 22 horas, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do Paraná. Seis candidatos participam do programa da Band. Estão certos: Cida Borghetti (PP), Dr. Rosinha (PT), João Arruda (MDB), Ogier Buchi (PSL), Professor Piva (PSol) e Ratinho Jr. (PSD). Quem ficou na bronca por ter sido excluído foi o ex-vereador Jorge Bernardi (Rede), candidato, mas cujo partido tem menos de cinco parlamentares e por isso as emissoras ficam desobrigadas de convidá-lo. Marina Silva, do mesmo partido de Bernardi, foi convidada para ir ao debate dos presidenciáveis da Band, na última semana. A Lei 13.488/2017, que estabelece as regras da campanha, determina que as emissoras de rádio e TV são obrigadas a convidar para os debates os candidatos dos partidos que tiverem, no mínimo, 5 parlamentares no Congresso Nacional, entre deputados e senadores. Quanto aos demais candidatos, as emissoras têm autonomia para convidar ou não.