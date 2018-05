Deadpool para plateia politicamente incorreta 2

Imagine um super-anti-herói mostrando o piu-piu, de pernas cruzadas feito Sharon Stone em Instinto Selvagem. Não perca tempo imaginando. Vá ver Deadpool 2, já em cartaz. Este é o único spoiler dessa resenha e vai logo no primeiro parágrafo para não me arrepender depois.

Deadpool é cheio de referências satíricas de muitos filmes (tem hora que parece estar ficando cansativo, mas eis que surge outra zombaria melhor que a outra). De tal maneira, caro leitor, que se você está cansado de ouvir comentaristas políticos idiotas e sofrer com a alta do dólar, divirta-se com esse herói politicamente incorreto. Mas só terá prazer se gostar de filmes do gênero ou conhecer os personagens da Marvel e adjacência. Se preferir produções francesas, fique em casa, aguardando o Festival Varilux.

Não dá para contar muito do filme porque ele é todo feito de piadas e piada faz rir melhor pelo inesperado, pela surpresa. O riso começa pelos créditos, tal qual o primeiro Deadpool, mas a diversão prossegue até nos créditos finais.

Ryan Reynolds é Deadpool, que contracena com o homem do futuro que usa pochete (o “vilão” Cable vivido por Josh Brolin), e o “comunista” Colossus (Andre Tricoteux), com direito à figuração de outros super-heróis, como Dominó, Copycat e Weasel. A ágil direção passou para as mãos de David Leitch. E os roteiristas (Rhett Reese e Paul Wernick) se auto ironizam e ironizam X-Men até no último minuto. Nem os cartazes de divulgação escapam das sátiras e trazem cenas engraçadas que não constam do filme.

Uma lástima: menor de 18 anos não entra, nem com os pais nem com a namorada mais velha. E não é por causa do piu-piu. O Ministério da Justiça não tem o menor senso de humor, só isso.

P.S: O Festival Varilux está agendado para junho, de 7 a 20.

O Processo para plateia politicamente correta

Outra estreia desta quinta-feira que merece a maior atenção é O Processo, que foi exibido em Curitiba, a céu aberto, para um grande e interessado público, nas véspera do Dia do Trabalho. O filme em questão é sobre o julgamento realizado pelo Congresso Nacional em 2016. A denúncia: as “pedaladas fiscais” da presidente Dilma Rousseff. A sentença: o impeachment. A denunciante: uma apocalíptica advogada, a soldo do PSDB, segundo senadores do PT. Na defesa, o advogado José Eduardo Cardozo.

Dirigido por uma mulher, Maria Augusta Ramos, o filme foi consagrado pelo público no Festival de Berlim e recebeu o grande prêmio na categoria de longas-metragens do Festival Internacional de Documentários da Suíça.

O Processo acompanha em tempo real os bastidores e as tribunas de Brasília sobre uma recente página de nossa história. Maria Ramos fez 400 horas de gravações. Na esmerada edição, a plateia terá oportunidade de rever o senador Roberto Requião proferir o famoso discurso (Canalhas, canalhas, canalhas!), os votos de entusiasmados deputados, dos risos do senador Aécio Neves e do ar “circunspecto” do relator Antonio Anastasia.

Em Curitiba, o filme está em apenas uma sala de cinema, no Shopping Crystal, com sessões às 18h30 e 21h10.