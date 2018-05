De volta ao saibro, Del Potro estreia com vitória no Masters de Madri

Após brilhar na quadra dura no começo da temporada, o argentino Juan Martín del Potro manteve o ritmo nesta terça-feira em seu primeiro jogo no saibro neste ano. Na sua estreia no Masters 1000 de Madri, o número seis do mundo deu poucas chances ao bósnio Damir Dzumhur e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h20min.

A boa vitória mostra que Del Potro segue em grande forma na temporada, apesar de estar afastado das competições por quase dois meses. Ele decidiu atrasar sua preparação para Roland Garros para evitar o desgaste físico após emplacar uma série de 15 vitórias consecutivas entre fevereiro e março.

De volta ao circuito, o argentino demonstrou que terá pouco trabalho para se readaptar à terra batida. Diante do 32º do ranking, ele venceu o set inicial com duas quebras de saque, apesar de também sofrer uma. Na segunda parcial, sustentou o serviço e obteve outras duas quebras para confirmar o favoritismo.

Nas oitavas de final, Del Potro vai enfrentar o sérvio Dusan Lajovic, que surpreendeu nesta terça ao eliminar o francês Richard Gasquet em dois tie-breaks: 7/6 (7/1) e 7/6 (7/1). Del Potro e Lajovic nunca se enfrentaram no circuito profissional.

Em outro bom confronto desta terça, o canadense Milos Raonic derrubou o búlgaro Grigor Dimitrov, atual número quatro do mundo, pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 3/6 e 6/3. Atual 24º do ranking, Raonic vai encarar agora o compatriota Denis Shapovalov, 43º do mundo. O duelo será inédito no circuito profissional.

Em outros confrontos do dia, cuja programação foi afetada pela chuva, o local Fernando Verdasco bateu o italiano Paolo Lorenzi e vai enfrentar agora o argentino Leonardo Mayer, responsável pela eliminação de outro italiano na chave: Fabio Fognini.

Já o local Roberto Bautista Agut bateu o norte-americano Jared Donaldson. Na sequência, vai duelar com o alemão Philipp Kohlschreiber, que despachou o japonês Yuichi Sugita.

Além deles, avançaram na chave espanhola o croata Borna Coric, o uruguaio Pablo Cuevas, o norte-americano Ryan Harrison, o holandês Robin Haase, o local Albert Ramos-Viñolas, o britânico Kyle Edmund, o russo Evgeny Donskoy e o alemão Jan-Lennard Struff.