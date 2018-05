De volta a Paris, Neymar faz embaixadinha com perna operada

De volta a Paris, Neymar mostrou nesta sexta-feira que está cada vez mais perto do seu retorno aos gramados. Horas após desembarcar na capital francesa, o atacante do Paris Saint-Germain publicou vídeo nas redes sociais em que faz embaixadinha com o pé operado no início de março.

No curto vídeo, o jogador aparece sentado fazendo embaixadinha com uma bola amarela. Antes, ele publicara outro vídeo em que aparece andando normalmente sobre um gramado que parece um parque de Paris. Sem mancar ou exibir qualquer sinal de dor, o atacante dá poucos passos para mostrar a boa recuperação do seu pé direito, alvo de uma cirurgia no quinto metatarso, em Belo Horizonte, no dia 2 de março.

Desde então, o atacante vinha se tratando do problema com o auxílio do seu estafe em sua mansão na cidade de Mangaratiba (RJ). Na semana passada, o clube informara que o tratamento seguia evoluindo bem e que o atacante não precisava mais usar uma proteção no pé operado.

Na reta final de sua recuperação, Neymar deixou o Brasil na noite de quinta-feira e desembarcou na manhã desta sexta (início da tarde no horário local) na capital francesa, onde chegou a bordo de um avião particular no aeroporto Paris Le Bourget, exclusivo para voos privados, antes de deixar o local em uma van escoltada por uma viatura policial.

Ao desembarcar no local, o jogador também deu um grande “drible” na maior parte da imprensa, que o aguardava no aeroporto Charles de Gaulle, o principal de Paris, onde acabaram chegando em um voo comercial da empresa Air France os fisioterapeutas Ricardo Rosa e Rafael Martini. Os dois profissionais já vinham trabalhando para recuperar o atleta em solo brasileiro.

Neymar desceu do avião andando normalmente. No mês passado, ele previu que deveria fazer a sua volta aos treinos no PSG por volta do dia 17 de maio, sendo que a equipe fechará a sua campanha nesta edição do Campeonato Francês no dia 19, contra o Caen, fora de casa. Assim, há a possibilidade de o brasileiro defender o PSG na última rodada da competição.

Na última quinta-feira, em entrevista coletiva, o técnico do PSG, Unai Emery, sequer conseguiu confirmar se o atacante se apresentaria ao clube nesta sexta-feira ou no sábado, assim como evitou prever uma data do retorno do astro aos gramados.