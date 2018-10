“Todo fracasso tem um lado bom”. Esse é um dos ensinamentos da obra Kintsugi – O poder de dar a volta por cima (Editora Citadel, 208 páginas, R$ 42,90), que o empresário e palestrante Edgar Ueda, lança no próximo dia 4 de outubro, às 19h30, na Livrarias Curitiba do ParkShopping Barigui [rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600, tel. 41-3330-5185], em Curitiba. A entrada é franca.

Segundo o autor, diferente do que pode parecer, as falhas não devem ser vistas de modo negativo, mas sim como uma grande oportunidade de aprendizado. E ele fala com a experiência de quem aos 17 anos adquiriu o primeiro negócio, acumulou certo patrimônio ao viver no Japão por dois anos e, aos 21, voltou ao Brasil para multiplicar o capital, mas retornou à estaca zero; tendo de voltar ao país do sol nascente a fim de pagar as dívidas e reiniciar um novo sonho. Foi assim que ele aprendeu com as derrotas e desenvolveu algo fundamental para o seu crescimento: a resiliência.

Profissional de sucesso no do segmento imobiliário, Edgar Ueda vem de uma família humilde e foi no Japão – onde viveu por nove anos – que conheceu a filosofia do Kintsugi, uma técnica artesanal nipônica de reparação de cerâmicas quebradas que utiliza pó de ouro, tornando a peça ainda mais valiosa. Segundo ele, esse método, passado de geração em geração, é também uma forma de aperfeiçoar o espírito promovendo mudanças significativas na vida e na forma de realizar os negócios.

Valorizar o aprendizado

No país do sol nascente, o desgaste do objeto é muito valorizado, pois demonstra utilidade. Os reparos representam história, experiência e serventia. Uma cerâmica perfeita não é considerada única, já que pode ser facilmente comprada. No entanto, um vaso restaurado se mostra único, pois nenhum outro terá os mesmos defeitos e consertos. Para ele, as cicatrizes são tão marcantes para a nação asiática que são reverenciadas por todas as suas facetas, sejam elas trágicas ou gloriosas. Hiroshima, Kobe e Fukushima provam isso.

E foi observando os conceitos do Kintsugi, valorizando as cicatrizes e dando um novo significado a elas, que o antigo vendedor de coxinhas deu a volta por cima, concretizou sonhos, tem auxiliado no crescimento de centenas de pessoas e acredita que pode fazer muito mais. Isso porque, inspirado na técnica japonesa, ele criou seu modelo próprio de TurnAround (termo comum no mundo dos negócios que significa mudança de rumo ou ressignificação), tornando-se ele mesmo um exemplo de sucesso do método: a empresa do ramo imobiliário liderada por Ueda já está presente em nove estados e 40 cidades brasileiras, tem R$ 708 milhões em lançamentos e R$ 2,4 bilhões em contratos.

Com este método, baseado no Kintsugi, o autor saiu da zona de conforto, mudou a forma de pensar, identificou comportamentos limitantes, corrigiu-os e aprimorou competências para melhorar suas condições de evoluir.

De forma prática, também deixou de “remoer” os acontecimentos vividos. Aceita as situações sem se rebelar, analisa o próprio comportamento, busca soluções para minimizar os efeitos de possíveis falhas e evita erros passados. “A crença de que tinha de acontecer me dá a tranquilidade para agir de modo positivo e assertivo”, explica Ueda.

Em Kintsugi – O poder de dar a volta por cima – publicação que já está no quarto lugar dos mais vendidos, segundo o ranking do site PublishNews -, Ueda compartilha sua experiência de vida e ensina minuciosamente como colocar em prática os pilares do TurnAround baseado na filosofia oriental: expansão de mentalidade, mudança comportamental e acúmulo de competências.

“A filosofia do Kintsugi é o que dá sentido e nos ajuda a promover o TurnAround em nossa vida, sem medo de nos machucarmos durante a jornada rumo ao sucesso, porque sabemos que isso só vai nos valorizar ainda mais. É a partir dessa certeza e desse exemplo de contemplação da beleza da luta pelos nossos sonhos que nos colocaremos definitivamente no caminho da vitória”, declara.

Indicado para todos aqueles que desejam tirar os sonhos do papel, melhorar a vida profissional e ressignificar a existência, o livro tem introdução do especialista em inovação, empreendedorismo, startups, e diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Fernando Seabra; e prefácio do empresário e escritor carioca Ricardo Bellino, fundador da Escola da Vida e antigo sócio de Donald Trump.

Sobre Edgar Ueda: Empresário de sucesso no segmento imobiliário, sócio fundador na empresa Mondeluz, Inteligência em Negócios Imobiliários, com conhecimento adquirido em institutos de renome nacional e internacional como FGV, ESPM, INSPER, Microsoft, SB Coaching, The Napoleon Hill Foundation, Dale Carnegie, Goobec by Google, JAL Academy, Toyota Enterprise, Door Training e NPL Life Training, Success Resource entre outros.

Palestrante, mantém um canal no YouTube onde trabalha o projeto #turnaround e apresenta entrevistas com personalidades, mostrando as atitudes que as ajudaram a evoluir. É o idealizador do Turnaround Summit e Inside Imob, o maior evento de Inteligência do Mercado de Imóveis da América Latina. Veja mais: http://bit.ly/2Ostrsj

