Datena concorrerá ao Senado

O apresentador da Band TV, José Luiz Datena, vai ser candidato ao Senado em São Paulo. Filiado ao DEM, Datena vai integrar a coligação de apoio ao ex-prefeito de São Paulo, João Dória Jr. (PSDB), que concorre ao Governo do Estado. O anúncio oficial da candidatura de Datena deve acontecer nesta quinta-feira (28/06). Segundo pesquisa do Ibope, Datena tem 24% da preferência do eleitorado paulista para o Senado, atrás apenas de Eduardo Suplicy (PT), que tem 30% das preferências. Datena já foi narrador esportivo e trabalhou em Curitiba no início dos anos 80, na Rádio Universo, mas ficou pouco tempo por aqui.