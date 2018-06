Datafolha mostra que 30% dos eleitores votariam em candidato indicado por Lula

A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada no início da madrugada deste domingo, 10, mostra que 30% dos eleitores dizem que votariam com certeza num candidato indicado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e 17% dizem que talvez o fariam. Entretanto, 51% afirmam que o apoio do petista os levariam a rejeitar um candidato.

O PT ainda mantém a pré-candidatura do ex-presidente Lula, mesmo ele estando preso há mais de dois meses na carceragem da Polícia Federal de Curitiba. Apesar do apoio de 30% a um candidato indicado pelo petista, os dois nomes mais cotados no PT para a empreitada, o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-governador Jaques Wagner não ultrapassaram 1% nessa pesquisa Datafolha.

Nessa mostra, cerca de 1/3 dos entrevistados afirmaram que Lula deveria apoiar a candidatura de seu ex-ministro Ciro Gomes (PDT), caso seja mesmo impedido pela Justiça de concorrer nas eleições presidenciais de outubro deste ano.

Num contraponto ao porcentual que um candidato pode ter neste pleito, caso tenha o apoio do petista, o Datafolha mostra que uma indicação do presidente Michel Temer (MDB) levaria 92% dos eleitores a não votarem em um candidato. Já o apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) levaria 65% dos eleitores a rejeitarem um candidato.

A mais recente pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 6 (quarta-feira) e 7 (quinta-feira) deste mês, teve como base 2.824 entrevistas em 174 municípios em todos os Estados do País, mais Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob número BR-05110/2018.