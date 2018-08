Darci Piana, presidente licenciado da Fecomércio Paraná, escolhido como vice da chapa de Ratinho Junior nas eleições do Governo, em outubro, não brinca em serviço. Enquanto se mostra muito confortável com a presença de Ari Bittencourt, presidente do Sindilojas-Curitiba, substituindo-o na Federação, Piana encara com urgência a missão de trabalhar pela chapa hoje detentora das preferências eleitorais (se consideradas as pesquisas).

Nesta quarta-feira, 8, por exemplo, ouvi dele que já tem três nomes para compor a sua equipe básica de campanha, auxiliares-amigos de alto perfil que o acompanharão nos passos de conquista de votos para Ratinho Junior. E que o ajudam a montar as linhas de seu trabalho eleitoral.

Um dos escolhidos é o ex-presidente da Associação Comercial do Paraná, Antonio Espolador, nome de amplo trânsito em área empresariais do Estado; e Elirian do Rocio Zanetti (Toco), ex-prefeito de Campina Grande do Sul, dono de um dos mais consistentes acervos de bons resultados como coordenador de campanhas eleitorais e conselheiro político muito considerado.

– Essa equipe básica terá um terceiro nome, da mesma estatura dos dois citados, mas cujo nome não posso ainda anunciar, pois ele depende de certas desincompatibilizações, adiantou Darci Piana.

Em dois endereços da campanha de Ratinho Junior Piana já começou a despachar. Tem escritório no comitê central da campanha do candidato a governador, na Rua Maria Clara, 11, Alto da Glória; e também no escritório já instalado na Rua Carmelo Rangel, Seminário.

O amplo acesso de Darci Piana ao universo empresarial de todo o Paraná, em grande parte solidificado com sua atuação na Fecomércio, influenciou – sabe-se – a escolha feita por Ratinho Junior.

Assim, um roteiro de viagens a diversas cidades deve marcar os primeiros passos de Piana na campanha: “O tempo é exíguo, é preciso correr”, arremata o candidato.

Secretaria Estadual de Saúde descumpre sentenças judiciais

Registro reclamação de leitores, preocupados com que está acontecendo na Secretaria Estadual de Saúde, cuja Farmácia Judicial está deixando de atender a ordens. Há pelo menos um mês, segundo as reclamações, ordens judiciais estão deixando de ser cumpridas. Assim, doentes dependentes de remédios cuja entrega lhes foi determinada pela Justiça, estão até sob risco até de morte.

Fica o registro, na certeza de que o secretário de Saúde, não deve estar informado desse quadro. Até porque tem advogado que, em defesa de pacientes que dependem da Farmácia Judicial para seus tratamentos, estarem pensando “em queixas consistentes contra o Governo, na Justiça”.

Vozes do Paraná 8:

Ari, uma liderança feita a partir do balcão

Em agosto de 2016 revelei ângulos diversos da história de vida e personalidade do lojista Ari Bittencourt, que substitui, por ora, Darci Piana na Federação do Comércio do Paraná. O perfil biográfico do empresário está no volume 8 de meu livro Vozes do Paraná, Retratos de Paranaenses. Conto que Ari desde os 21 anos embrenhou-se “no balcão”, de partir de uma loja de secos e molhados em Cerro Azul. E nunca mais deixou do comércio “meu elixir”, disse.

Para Odone Forte Martins, uma das qualidades mais visíveis de Bittencourt é a diplomacia com que encaminha soluções nas lides de dirigente empresarial. Leia:

SINDILOJAS-CURITIBA

“Aos 79 anos (em 2016), Ari Faria Bittencourt é a melhor imagem de quanto o mundo das lojas é uma espécie de elixir na vida desse empresário. Pois foi a partir de seus 21 anos, em 1958, vivendo (por primeiro) do comércio tradicional em Cerro Azul – aquele tipo “secos e molhados” – que esse “príncipe dos comerciantes paranaenses” impôs-se como referência.

Qualidade que depois trouxe para Curitiba e viu se multiplicar Paraná afora.

Há 18 anos, por exemplo, preside o Sindicato dos Lojistas de Curitiba, com área territorial extensiva à sua Região Metropolitana, 21 cidades, compreendendo 18 mil lojistas. Trata-se de recorde de permanência na posição. Isso se explica pela liderança segura que esse cavalheiro, sempre vestindo “ton sur ton”, clássica herança do comerciante de confecções que é, vai registrando por onde passa.

2 – DIPLOMATA

Amigos mais próximos louvam-lhe a diplomacia. “Ele tem fair play, com preparo psicológico para engendrar soluções em momentos difíceis. Nada parece abalá-lo”, diz um deles, Odone Fortes Martins, vice-presidente da Associação Comercial do Paraná.

Tantos qualificativos poderiam parecer suspeitos, coisa de um clube de elogios mútuos. Mas não, ele é mesmo unanimidade no mundo empresarial e nas dezenas de entidades em que atua como conselheiro, além da poderosa Fecomercio do Paraná, da qual é primeiro vice-presidente, aquele que substitui, sempre que preciso, o presidente Darci Piana.

E por isso, não são poucas as vezes em que Ari tem estado no mundo decisório da Confederação Nacional do Comércio, em Brasília e Rio, ou em encontros empresariais nacionais, como aconteceu em junho deste 2016, quando – com dezenas de outros empresários brasileiros –almoçou com o presidente Michel Temer no Palácio Jaburu. E foi chamado por ele – diz – de “meu amigo”, numa prova de consideração que Ari não esquece. Até tirou uma selfie com o presidente.

3 – COMO COMEÇOU

A conversa pode mudar bruscamente de rumo quando se indaga de Ari como começou no mundo sindical patronal e sobre a história do próprio Sindilojas de Curitiba. Mostra-se interessado pelo assunto, com comedido entusiasmo, como é de seu feito, com sua fala educada e olhar de quem faz viagem ao passado. Mas com pouca nostalgia, prefere o presente e olha bastante para o futuro, é o que depreendo de nossos diálogos.

No entanto, não deixa sem resposta minha curiosidade sobre o Sindilojas.

Assim, com precisão, vai me citando nomes que o precederam no sindicato, (hoje dono de imóveis valiosos em Curitiba, um deles o prédio em que o presidente Ari Bittencourt despacha com auxiliares e conselheiros). Seus predecessores foram nomes como o do diretor jurídico Jorge Manne, filho de sírios cristãos que recentemente ganhou viagem para visitar a terra de seus pais, dada pelo Sindilojas. “Ele completou 54 anos de atividades conosco. Mas ainda não decidiu usufruir do presente”, lamenta Bittencourt.

As grandes lideranças classistas desse Sindilojas de Curitiba estão presentes em retratos feitos a óleo por um argentino, cujo nome Ari não lembrou na ocasião. Não são muitos. Mas todos expressivos, fortemente ligados à vida de Curitiba no século 20 e com os quais Ari conviveu.

Corre que a pintura foi feita a dedo pelo portenho.

Cita de forma especial o antológico Nicolau Abagge, supermercadista que um dia expôs seus talentos de lojista no Supermercado Abagge, na Praça Zacarias. “Os mais antigos se lembram bem dele”, acentua, para recordar que foi pelas mãos de Abagge que, em 1973, entrou na vida sindical patronal, depois de muito relutar.

Encontro para fomentar relações bilaterais

Sistema Fecomércio Sesc Senac PR irá realizar na próxima terça-feira (14), II Encontro de Consulados e Câmaras de Comércio e Indústria do Paraná. A reunião será no plenário da Fecomércio, às 15h e tem como objetivo aumentar a sinergia nas relações bilaterais com todos os países com representação no estado.

TRÊS PAÍSES

Este segundo encontro terá a apresentação de representantes da República Tcheca, do Peru e de Taiwan, que irão abordar assuntos de interesse dos países no intercâmbio comercial com o Paraná e com o Brasil.

NO PRIMEIRO

No primeiro encontro, que aconteceu em julho, mais de 20 países, da Europa, América latina e África, estiveram representados. Cada cônsul e presidente de Câmara de Comércio saiu da reunião com uma tarefa: identificar produtos de interesse de seus países de origem, em importação e exportação, com o estado do Paraná. O papel da Fecomércio será o intercâmbio com as empresas detentoras desses produtos e serviços para fazer a ponte entre compradores e fornecedores e viabilizar os negócios.

REUNIÕES MENSAIS

“Os encontros irão aumentar as possibilidades de negócios entre empresários paranaenses e diversos outros ao redor do mundo”, destacou o diretor de Relações Internacionais da Fecomércio PR, Rui Lemes. Ele afirmou ainda que as reuniões serão mensais e “uma vez que esse importante grupo seja provocado, boas relações podem surgir”.

No Rocio, fé anda junto com ensino profissional

Padre Parron, reitor do Santuário do Rocio, em Paranaguá, é exemplo de líder religioso inserido na sua comunidade: aquele templo católico passou a oferecer cursos profissionalizantes a jovens e preparatório para o ENEM. Leia o noticiário do Rocio:

CONFERIR CONTEINERES

Neste segundo semestre, além dos cursos já oferecidos pelo Santuário (Conferente de Contêineres, Logística Portuária, Inglês e Informática), um grupo de professores voluntários vai promover um “Cursinho Solidário” para ajudar quem vai prestar a prova do ENEM ou outros vestibulares de final de ano.

O reitor do Santuário do Rocio, Padre Joaquim Parron, convidou um grupo de professores para organizar e dar aulas para jovens e adultos, que concluíram o segundo grau e pretendem continuar seus estudos.

“Continuamos o esforço de promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU”, explica o missionário, “estamos buscando ajuda e parcerias para avançar na proposta ligada ao ODS 4 que é: Educação de Qualidade”.

OPORTUNIDADES

A professora Josane do Rocio Maia Barbosa, coordenadora do grupo, afirma “O ensino especializado adquirido em um curso superior é um diferencial, tanto para o crescimento profissional, como para o crescimento pessoal”.

Ela acrescenta que a continuação dos estudos deve ser estimulada. “Todos devem ter a mesma oportunidade e possibilidade de ingresso no ensino técnico e superior”.

“Linha cruzada”

Com e título acima, o Estadão desta quarta, 8, diz que que no hotel em que o presidenciável Álvaro Dias se hospedou no domingo estabeleceu-se uma confusão na mesa das telefonistas. Tudo porque, além do senador Álvaro Dias, também estava lá hospedado o Alvaro Dias (MDB), candidato a prefeito de Natal, RN.

Fernanda Richa sai do governo

Ela pediu exoneração para apoiar o filho, Marcelo Richa, que é candidato a deputado

A secretária de Estado da Família e Desenvolvimento do Paraná, Fernanda Richa, esposa do ex-governador Beto Richa (PSDB), pediu exoneração do cargo. Em carta enviada à governadora Cida Borghetti (PP) nessa quarta-feira (7), Fernanda agradece por ter tido condição de finalizar seu trabalho na pasta durante os 120 dias do atual governo. Fernanda é secretária desde 2011, primeiro ano de mandato de Beto Richa no governo. Ela deve deixar o cargo nesta sexta-feira (9).

Em nota, a assessoria afirma que motivo do pedido de exoneração é a participação de Fernanda na campanha do filho, Marcello, à Assembleia Legislativa. “A secretária estadual da Família e do Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, entregou nesta quarta-feira (8) ofício à governadora Cida Borghetti solicitando a exoneração do cargo para se dedicar exclusivamente à campanha do filho, Marcelo Richa, a deputado estadual”, diz a nota.

(Por Narley Resende, portal Bem Paraná: https://www.bemparana.com.br/noticia/fernanda-richa-deixa-o-governo-cida)

Solidariedade :

Menino inventa bicicleta diferente para carregar o primo com espinha bífida

Um exemplo de amizade, amor e criatividade

Esteban Pittaro (*)

Mais do que primos: grandes amigos. Simón, de 10 anos, e Lisandro, de 11, moram em Córdoba, na Argentina. As fotos que as mães deles compartilharam confirmam a amizade verdadeira (e para toda a vida) entre eles.

Um vínculo que faz com que eles busquem juntos os meios para superar grandes desafios. Entre eles, a missão de encontrar um jeito para que Lisandro se livre da cadeira de rodas.

Para não ficarem de fora das voltas de “bike” com os amigos, Simón e Lisandro desenharam uma bicicleta para duas pessoas e levaram o projeto para um serralheiro do bairro. A ideia de Simón, que tinha pensado em soldar uma cadeira atrás do banco, precisava ser mais elaborada.

De acordo com o que disse o serralheiro ao portal tn.com, juntos, eles encontraram um modelo na internet. O projeto contava com uma plataforma para colocar a cadeira de rodas ao lado da bicicleta original. Eles gostaram da ideia e começaram a trabalhar nela. No fim, perceberam que Simón teria que fazer muita força para carregar a cadeira. Então, incluíram uma manivela para que Lisandro, do seu jeito, pudesse ajudar o primo a pedalar. E assim surgiu a engenhoca.

A história dos meninos inventores logo viralizou e chegou aos meios de comunicação de toda a Argentina.

Como recomenda a Agência CDC do governo dos Estados Unidos – responsável pela divulgação de dicas de saúde – é muito importante que as crianças que sofrem as consequências desta malformação possam participar de atividades lúdicas com amigos, andar pelo bairro e fazer atividades ao ar livre. O exemplo de Lisandro é digno de ser imitado, mas sempre com o apoio de médicos e especialistas.

A ESPINHA BÍFIDA

A espinha bífida é uma malformação genética, em que a medula espinhal não se desenvolve normalmente no ventre materno devido ao fechamento incompleto do tubo neural.

As complicações e os tratamentos variam de acordo com o tipo de espinha bífida. Hoje, em diversas partes do mundo, os bebês podem ser operados dentro do ventre materno, o que melhora consideravelmente a qualidade de vida das crianças que enfrentam o problema.

(*) ESTEBAN PITTARO é jornalista e Doutor em Comunicação, professor de Jornalismo na Escola de Comunicação da Universidade Austral, Buenos Aires, Argentina. Colaborador da Aleteia e COPE.

(Fonte: Portal Aleteia)

Toma posse novo secretário especial de Assuntos Estratégicos

O novo secretário especial de Assuntos Estratégicos, José Maria Alves Pereira, tomou posse nesta quarta-feira (8), em solenidade no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Ampliar a inclusão e a garantia de direitos das pessoas com deficiência será o foco do trabalho, afirmou o secretário na cerimônia, com a presença da governadora Cida Borghetti e de alunos de escolas especiais de Curitiba.

O Governo do Estado, disse Cida Borghetti, prioriza as relações com a comunidade, com olhar especial às pessoas que mais precisam. “A missão de todos os governantes é cuidar das pessoas. E o Paraná serve de exemplo ao Brasil na atenção às crianças, aos idosos, mulheres e pessoas com deficiência”, disse a governadora.

O secretário José Maria explicou que a estratégia é trabalhar em parceria com outras secretarias e órgãos estaduais e entidades dedicadas às pessoas com deficiência para promover avanços na questão da inclusão. “Atuo há 34 anos com pessoas com deficiência, incluindo crianças, e vamos reforçar as ações para garantir a igualdade e o reconhecimento dos direitos deste público”, afirmou.

“Também vamos atuar junto às empresas para a inclusão no mercado de trabalho, ampliando oportunidades às pessoas com deficiência, seja física, mental, visual ou auditiva”, disse ele. Formado em Administração de Empresas, José Maria Alves Pereira é empresário do setor da construção civil e foi vereador em Curitiba por três mandatos.