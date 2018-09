Para quem é fã do cantor Cazuza, que levantou muitas bandeiras importantes no passado com sua música intensa e performática, Curitiba recebe nesta semana o espetáculo “Daqui até a Eternidade“, em única apresentação na quinta, dia 27 de setembro, no palco do Guairinha (R: XV de Novembro, 971) às 21horas. O show já foi visto em diversas localidades, com sucesso e performance digna de um tributo de respeito.

O show traz interpretações dos clássicos eternizados na voz do poeta Cazuza, falas que inspiraram gerações e curiosidades sobre as canções e shows que marcaram sua história. Com repertório com alguns sucessos como “Bete Balanço” e “Maior Abandonado” e “Mais Uma Dose” e clássicos da carreira solo como “O Tempo Não Pára” e “Codinome Beija-Flor”. No palco, os artistas irão reviver de forma emocionante todas as fases da carreira do poeta desde sua parceria com o Barão Vermelho até sua brilhante carreira solo.

No início de 1980 surgiram vários artistas que entraram definitivamente para a história do rock brasileiro. Naquela época, a banda Barão Vermelho teve destaque, contando com um grande aliado: Cazuza. Com o intuito de reviver os bons momentos dessa década, o cantor carioca André Juan traz um espetáculo especial em homenagem ao artista e seus fãs. Tendo um timbre de voz que remete de imediato a Cazuza, André Juan vêm ganhando reconhecimento nacional.

Com Titi Barros na guitarra, Ruy Feuerschuette na bateria, Davi Wagner no teclado e Kako Louis nos vocais e contra-baixo, André Juan vem tocando por todo o Brasil.

