Danilo Fernandes é vetado e Inter faz mistério sobre substituto de Edenílson

Danilo Fernandes desfalca o Inter contra o Vasco nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra ausência na equipe colorada é o volante Edenílson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os gaúchos objetivam manter a boa fase de sete jogos sem perder e, com a vitória, chegar ao G4.

O goleiro sofreu pancada na cabeça no primeiro tempo do triunfo diante do Santos (2 a 1), no domingo. Naquela partida, Danilo foi substituído por Daniel. Mas no duelo com os vascaínos, Marcelo Lomba deve defender a meta gaúcha.

Já o nome que entra na vaga de Edenílson no meio-campo não foi divulgado pelo técnico Odair Hellmann. Gabriel Dias e Camilo disputam a preferência do treinador.

A boa notícia é o retorno do atacante Wellington Silva. Ele se recuperava de lesão no tornozelo esquerdo e foi liberado pelo departamento médico para ficar à disposição de Hellmann.

Diante do Vasco, o Inter visa manter o embalo no Brasileirão. São quatro vitórias e três empates nos últimos sete jogos. Com mais três pontos, a expectativa do time colorado é entrar no G4 durante a parada da competição para a Copa do Mundo. Dependendo dos resultados dos rivais, pode até alcançar a vice-liderança. A equipe gaúcha é a quinta colocada, com 19 pontos.

Para o atacante Lucca, seria melhor se a competição tivesse continuidade, pois o Inter vive bom momento. “Se a gente pudesse continuar a sequência jogando, seria ótimos, mas temos que aproveitar para descansar e, quando voltar, manter o foco para as coisas seguirem bem, com o máximo de vitórias possível.”

O jogador falou ainda sobre o confronto com os cariocas. “É um jogo difícil. Trocaram o treinador (Jorginho assumiu o Vasco semana passada), vêm de vitória (sobre o Sport, por 3 a 2). Vamos com tudo para obter os três pontos, mas tomando cuidado para não sermos surpreendidos dentro de casa.”

Confira os relacionados do Inter para encarar o Vasco:

Goleiros: Marcelo Lomba e Daniel

Laterais: Uendel, Iago, Fabiano e Dudu

Zagueiros: Moledo, Victor Cuesta, Klaus e Danilo Silva

Volantes: Rodrigo Dourado, Patrick, Gabriel Dias e Charles

Meias: Richard, Pottker, Camilo e Lucca

Atacantes: Wellington Silva, Rossi, Nico López, Leandro Damião e Brenner