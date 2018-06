Daniel Ishi e Laura Caetano são campeões do 29º ABERTO DO ESTADO DO PR

O carioca Daniel Ishii conquistou o título do 29º Aberto do Estado do Paraná. A final deste domingo foi emocionante. Para ser o campeão, Ishii precisou ultrapassar os dois líderes – do primeiro e do segundo dia – Lucas Park e Homero de Toledo, respectivamente. Outro a se destacar no último dia foi Herik Machado. Tricampeão do torneio, o gaúcho fez um jogo de recuperação incrível e saiu da 10ª posição no sábado para chegar ao vice campeonato.

Entre as mulheres, a brasiliense Laura Helena Caetano foi a grande campeã, com 221 tacadas. Laura manteve um bom nível de jogo de ponta a ponta e liderou nos três dias. O vice ficou com a paulista Lauren Grinberg, que com 239 gross, ultrapassou Maria Emília na terceira volta.

Na categoria M1 – O título ficou para Homero de Toledo que realizou 206 net, o segundo lugar ficou para o golfista, Pedro Henrique dos Santos, com 208. Já o terceiro lugar ficou para Gabriel Abujamra com 211 net.

Na categoria M2 – O primeiro lugar ficou para Luiz Guilherme Pereira com 143 net, em segundo ficou Milton Watanabe, com 144, e em terceiro Lino Inoue com 147 net.

Na categoria M3 – O campeão desta categoria foi Pedro Rebel, com 129 net, seguido do presidente do clube, Wladimir Simone, com 140 e Clovis do Valle com 145 net.

Na categoria F1 – A campeã foi Maria Emília Gomes Pereira, com 220 net, seguida de Maria Cristina de Almeida Bueno, com 221, em terceiro ficou Adriana Melo com 224 net.

