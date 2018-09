No mês de setembro a Daju comemora trinta e cinco anos e, para comemorar, anuncia muitas novidades.

Especializada em cama, mesa, banho, tapetes, cortinas, homewear, utilidades e presentes, a Daju faz parte da vida de muitas gerações e por isso preparou uma superpromoção em todos os setores da loja.

São um milhão de reais em cupons de desconto, que estarão espalhados pela loja nas gondolas dos produtos e ao lado dos cartazes de ofertas. Basta o cliente retirar o cupom referente ao produto desejado e apresentar direto no caixa no momento da compra. Os cupons de desconto estarão disponíveis em todas as lojas Daju.

Além dos descontos, a empresa lançou seu comercial de aniversário com uma trilha musical amplamente conhecida, inspirada na música “Que Tiro foi Esse” da cantora Jojo Todynho. Na versão adaptada, o comercial apresenta “Que Cupom é Esse? Que tem Desconto. Que Cupom é Esse? Que tá um Arraso.”

Com uma pegada varejista, a empresa aposta na junção da trilha, com descontos inéditos em todos os setores.

Para maiores informações sobre o funcionamento da campanha “Aniversário Daju 35 anos”, acesse o site www.daju.com.br/aniversario.