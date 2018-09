Este é um ano especial para a Daju que completou trinta e cinco anos de trajetória. E agora a marca curitibana acaba de anunciar o lançamento da Megaloja Daju em São José dos Pinhais.

A nova Megaloja Daju São José dos Pinhais contará com mais de cem mil produtos em uma área total de 4.000 m². Para maior comodidade dos clientes, terão 130 vagas de estacionamento gratuito, além de um espaço kids para as crianças se divertirem enquanto os pais fazem as compras.

O foco principal da nova Megaloja é a experiência de compra e a satisfação dos clientes, em um ambiente ainda mais agradável e mais moderno, em um layout de loja diferenciado.

Situada na Avenida das Torres, ao lado do Balaroti, a Megaloja Daju São José dos Pinhais possui fácil acesso, não apenas para quem mora na região, mas também para quem vem de Curitiba e Região Metropolitana.

A inauguração oficial será no dia das crianças, 12 de outubro (sexta-feira) e vai se estender por todo o final de semana, sábado dia 13 e domingo dia 14.

A marca irá promover diversas atrações gratuitas para a inauguração, como café da manhã, buffet de doces, show aberto ao público e centenas de ofertas exclusivas. O cronograma completo, bem como horário de atendimento, serão divulgados na próxima semana.