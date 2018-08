Não é novidade: cresce o número de brasileiros fugindo das agruras econômicas e da violência que busca viver no exterior. De preferência, querem viver legalmente. Admite-se que essa diáspora já passa de várias centenas de milhares (ou seria um milhão?) de nossos patrícios que se espalham ilegalmente mundo afora, especialmente nos Estados Unidos e União Europeia.

A maioria vive nessa condição meio marginal há dezenas de anos.

OS CAMINHOS

Os caminhos mais recentes para consumar a busca da segurança e, quem sabe, nova vida no exterior, apontam a “janela” Luxemburgo, a pequena nação europeia.

LUXEMBURGO

Muitos sulistas, e particularmente paranaenses descendentes de luxemburgueses que foram para Mafra e Rio Negro, no século XIX, estão aproveitando essa oportunidade: até o final deste ano, quem tem ancestrais originários de áreas hoje pertencentes a Luxemburgo, pode pedir cidadania. O professor Cícero Bley, e família, como a do advogado e jornalista Edson Luiz Veira (e Heloisa) foram alguns dos que já aproveitaram a oportunidade.

OS SEFARDITAS

Agora, abre-se um “janelão” histórico para descendentes de portugueses que possam comprovar descender de cristãos novos sefarditas que vieram para o Brasil no período da colonização ou depois.

ANDRÉA KRAEMER

Quem me alerta para o fato, e está de embarque marcado para Portugal em busca de cidadania, é Andréa Castor Kraemer, artesã com larga presença internacional, especialmente em pintura sobre seda e patchwork.

JOBIM CASTOR

Andréa descende, pelo lado dos Castor e dos Jobim – (é sobrinha de Belmiro Valverde Jobim Castor) de judeus sefarditas, que se tornaram “na marra” cristãos novos, vindos para o Brasil.

A lei portuguesa abriu essa brecha que Andréa, pesquisadora do assunto, está tratando de aproveitar. Uma das suas leituras prediletas são os livros da historiadora da USP Anita Novinsky, especialista em cristãos novos.

FACILIDADES

Se conseguir a cidadania portuguesa, Andréa terá maiores facilidades para a venda de sua produção na Comunidade Europeia. E, quem sabe, assim beneficiar-se da saga daqueles ancestrais judeus foram forçados a se tornar cristãos para sobreviver à perseguição político-religiosa.

TORRE DO TOMBO

Portugal, país em que Andrea estará nos próximos dias, pesquisando na Torre do Tombo, está em terceiro lugar no Índice Global Peace, colocado como a terceira nação menos violenta do mundo, atrás da Islândia e Nova Zelândia. Com só 76 homicídios registrados em 2017…

A política na evolução humana, segundo o Rabino Bonder

Nilton Bonder é o mais conhecido dos rabinos que atuam no Brasil. E possivelmente o que apresenta maior experiência, dada sua ampla inserção no mundo secular, ao lado da vivência religiosa. Engenheiro mecânico, doutor em literatura Judaica, ganhou o Prêmio Jabuti de literatura e o American Book Award.

Dirige o Midrash Centro Cultural do Rio de Janeiro.

Pois ele estará aqui na segunda-feira, 3, para lançar seu mais recente livro, cujo título e conteúdo são apropriados para o tempo em que se vive – a Alma e Cultura.

Na Livraria da Vila, Shopping Pátio Batel, às 18h30.

Políticos, fiquem atentos, recolham um pouco da sabedoria judaica nesse capítulo do universo eleitoral.

UNIBRASIL APOIA

Com o apoio do UniBrasil Centro Universitário e B’nai B’rith (organização judaica dedicada difusão da cultura), durante a palestra Bonder fará uma profunda reflexão sobre como a política se insere na evolução humana. O convidado ainda falará sobre dois modos básicos e distintos de pensamento humano de acordo com a antiga sabedoria judaica.

EM 18 IDIOMAS

Bonder é escritor e possuí 20 livros publicados no Brasil, traduzidos em 18 idiomas, com 2 milhões de cópias vendidas. Já ganhou os prêmios da literatura Jabuti e American Book Award. Uma de suas obras “Alma Imoral” foi adaptada para o teatro completando 12 anos de apresentações por todo o Brasil. Atualmente a peça está sendo apresentada nas cidades de Buenos Aires e Londres. Um curta documentário baseado no livro também está sendo realizado.

Presidente do PSL recebe R$ 1,8 milhão do fundo

— Presidente do PSL desde a fundação, em 1998, até a chegada de Jair Bolsonaro à legenda, em fevereiro deste ano, Luciano Bivar recebeu R$ 1,8 milhão do fundo eleitoral para sua campanha a deputado federal por Pernambuco. O montante equivale a 19,5% de todos os recursos recebidos pelo partido para financiar a eleição. Bolsonaro anunciou que não usará o fundo em sua campanha, por ter votado contra sua criação, mas autorizou repasses a aliados. Bivar está licenciado da presidência da legenda, cargo que vem sendo exercido por Gustavo Bebbiano, homem de confiança do presidenciável. O candidato a deputado afirmou ao GLOBO que o recurso recebido será dividido com os demais candidatos de Pernambuco.

DOS LEITORES

“Pura promessa do prefeito…”

Senhor jornalista,

Rafael Greca, há quase dois anos, prometeu aos moradores do bairro Tatuquara, durante sua campanha para prefeito, de que iria construir o terminal de ônibus na região, mas, para frustração da população, o projeto não saiu do papel, e no local apenas um terreno barroso e lamaçal esperam a obra prometida.

O viaduto da Vila Pompéia, construído pela concessionária na Br 116, não funciona ainda devido a incompetência da prefeitura.

Greca, ainda prometeu, no programa eleitoral, a construção de um restaurante popular no bairro, e que reduziria o preço para 1 real. Tudo promessa.

Por outro lado, está havendo criação de impostos para os mais pobres, como a taxa de coleta de lixo, e ainda está reduzindo drasticamente os créditos de uso do cartão isento para aposentados por invalidez.

Atitudes retrógadas e antissociais, que só fazem a população mais pobre padecer em suas vilas e periferias, muitas vezes, sem ter condições de dar andamento a suas necessidades médicas e de saúde!!

Não tenho dúvidas, de que esta administração pública de Curitiba, é sim, a pior das últimas décadas!!!

CÉLIO BORBA, aposentado, Curitiba

CANDIDATURAS (I):

Ney Leprevost com cooperativismo

O candidato a deputado federal Ney Leprevost visitou na manhã desta terça-feira, 28, o Sistema Ocepar e foi convidado pelo presidente, José Roberto Ricken, para integrar a Frente Parlamentar do Cooperativismo na Câmara Federal.

AUTOR DE LEI

Ricken também elogiou a Lei Estadual do Cooperativismo, que é de autoria de Ney Leprevost. “Fico muito honrado pelo convite em representar e defender o cooperativismo paranaense para o fortalecimento da geração de empregos e renda para os nossos trabalhadores, disse Ney.

CANDIDATURAS (II):

Pauliki luta por CT para Operário-PG

O deputado estadual Marcio Pauliki está atuando para a modernização do Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, e para a criação de um Centro de Treinamento (CT) próprio para o Operário Ferroviário, que garantiu vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em reunião com representantes do Sindicato dos Ferroviários do Paraná (Sindifer-PR), Pauliki discutiu a concessão de parte do terreno da oficina de manutenção dos vagões da extinta Rede Ferroviária Federal para que seja construído o CT do Fantasma.

O local para a edificação do terreno fica ao lado do estádio, em Vila Oficinas. Há 12 anos, como apoiador e patrocinador máster incondicional do Fantasma através de sua empresa, Pauliki tem procurado também como deputado buscar apoio do setor público ao time que é orgulho de todos os ponta-grossenses.

CURSOS & CONFERÊNCIAS

Cartografia como tema de Aula Magna na UniBrasil

O filósofo e professor Peter Pál Pelbart vem a Curitiba neste dia 30, quinta, proferir uma Aula Magna com o tema “Cartografias da Atualidade” no UniBrasil Centro Universitário. O convidado também fará um lançamento na Capital de seu livro “O Avesso do Niilismo – Cartografias do Esgotamento”, reeditado recentemente.

O evento que acontecerá às 19 horas, no Auditório Cordeiro Clève, nas dependências do campus, faz parte da Jornada Acadêmica do curso de Psicologia, sendo aberto à comunidade. A Aula Magna conta com a parceria da Associação Psicanalítica de Curitiba (APC) e do Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR).

OPINIÃO DE VALOR

Em Ohio, réquiem para embriões destruídos por falha no freezer

Em março último, após a falha técnica de um tanque criogênico no Centro de Fertilidade de Hospitais da Universidade, em Cleveland, quatro mil oócitos e embriões foram destruídos em poucos dias. Os futuros pais desses embriões estão de luto. Um serviço memorial foi organizado.

CONEXÃO EXISTE

À medida que o número de oócitos e embriões armazenados aumenta nos Estados Unidos, as pessoas que buscam se tornar pais se conectam com futuros filhos, enquanto os embriões ainda são apenas alguns. O mau funcionamento do freezer destacou essa conexão e provocou um debate sobre a natureza do que exatamente foi perdido.

AÇÕES JUDICIAIS

Este debate ocorreu por ocasião das dezenas de ações judiciais arquivadas desde o acidente de Ohio, o status do embrião sendo o núcleo do questionamento, e o Cleveland Center pode enfrentar acusações de “morte injusta”.

“MORTE INJUSTA”.

Até 1985, a lei da “morte injusta” de Ohio só era aplicada a adultos e crianças. Posteriormente, a Suprema Corte do Estado concluiu que os fetos também poderiam ser cobertos se fossem “viáveis” ou em um estágio de desenvolvimento em que a vida continuaria por meios naturais ou artificiais. Até o momento, os embriões congelados não foram afetados por esta legislação.

MUITAS DESCULPAS

Funcionários da clínica repetidamente se desculparam pelo acidente. Eles dizem que trabalham para ajudar pessoas que perderam seus óvulos ou embriões, oferecendo-lhes reembolsos, serviços gratuitos e “apoio psicológico”. Mas entre as pessoas que perderam material genético, muitos dizem que têm direito a mais do que apenas um pedido de desculpas e um reembolso. Este é o caso de Wendy e Rick Penniman, um casal na área de Cleveland que disse que a vida estava começando a tomar forma. “Atualmente, os embriões são tratados mais como propriedade do que como pessoas”, diz o advogado deles, Bruce Taubman, “É uma questão muito complicada”.

NEGLIGÊNCIA

Nos arquivos dos tribunais, os hospitais universitários argumentaram que a perda deveria ser considerada sob as leis de negligência médica do estado, que limitam os danos e reconhecem futuros pais – e não embriões perdidos – como vítimas.

CANDIDATURAS (III)

Propaganda eleitoral gratuita começa nesta sexta

O horário eleitoral 2018 (programa eleitoral gratuito) terá início na sexta-feira, 31 de agosto e segue até 4 de outubro, tanto no rádio como na TV. O comando do programa de rádio da candidata ao governo do estado, Cida Borghetti, está nas mãos da jornalista Marina Martins.

CANDIDATURAS (IV)

Emprego é prioridade, diz Cida Borghetti

A governadora e candidata Cida Borghetti (Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM), disse nesta quarta-feira, 29, que a criação de novos empregos é impulsionada com os investimentos em obras e outras ações nas 399 cidades do Paraná. “A criação de novos empregos é prioridade e além disso buscamos a excelência nos serviços públicos na saúde, segurança pública e na habitação, entre outras áreas. Só nos últimos seis meses, foram criados 36 mil novos postos de trabalho”, disse Cida durante entrevista à rádio CBN de Curitiba.

“Eu quero lembrar que nos quatro meses do meu governo, assinei três mil convênios com todos os municípios do Paraná que resultam em obras de infraestrutura, segurança, saúde, agricultura, em todas as áreas. São obras que geram empregos e que representam R$ 5 bilhões em investimentos”, completa Cida Borghetti.

SERVIÇOS EFICIENTES

O resultado das ações de governo, segundo ainda Cida, alçaram o Paraná entre os três estados de serviços mais eficientes no Brasil, segundo ranking publicado pelo jornal Folha de S. Paulo. “Isso mostra uma gestão eficiente de um governo que escuta e dialoga com a sociedade. Temos um governo de portas abertas”, disse a governadora.

CANDIDATURAS (V)

Ratinho Junior antecipa medidas para reduzir a taxa de desemprego no Paraná

As propostas foram apresentadas a representantes do Sinduscon, Secovi, IEP, ADEMI-PR e CREA-PR

Investir em infraestrutura e modernizar a governança pública, com foco na geração de empregos foram algumas das propostas apresentadas por Ratinho Junior no Ciclo de Debates promovido pelo setor de construção e mercado imobiliário na noite desta terça-feira, 28, em Curitiba.

No encontro, o candidato falou da necessidade de desburocratizar os processos administrativos, facilitando a relação do empresário com o governo na abertura e manutenção de empresas e na emissão de certidões, licenças ambientais e certidão de regularidade. “A nossa gestão vai trabalhar para acabar com o Estado complicador e criar o Estado facilitador. Um empresário não pode esperar meses para conseguir os documentos necessários para abertura da empresa”, afirmou Ratinho Junior. O candidato destacou ainda a necessidade de levar infraestrutura para regiões que registram baixo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). “Precisamos atrair investimento para estes locais e para outras regiões do Estado que sofrem com a falta de emprego. Não podemos admitir que 500 mil pessoas estejam desempregadas no Paraná”, declarou.

Para o presidente do Sinduscon Paraná, Sergio Luiz Crema, o estímulo à atividade produtiva, proposto por Ratinho Junior, resultará na geração de empregos. “Ocorrendo a expansão da atividade econômica, são criados mais empregos e renda para as famílias. A construção civil é o setor que oferece maior fator de multiplicação para cada real investido. Um emprego na construção civil gera outros quatro na cadeia produtiva”, afirmou Crema.

CANDIDATURAS (VI)

Arruda fala que déficit da previdência pública no Paraná é preocupante

Segundo a Paranáprevidência, prejuízo projetado fará com que o patrimônio do fundo seja extinto em menos de 20 anos

“Todos os meses o governo estadual retira do Fundo de Previdência R$140 milhões para pagar inativos. Nós tínhamos superávit em 2014. A partir de 2015 nós tivemos déficit. Tínhamos R$ 8 bilhões em caixa e temos um pouco mais de R$ 6 bilhões hoje”, disse o candidato do MDB ao governo do Paraná, João Arruda, durante entrevista à RIC TV. As informações são de Alexsandro Ribeiro, no Truco nos Estados.

Ao comentar sobre o déficit do Fundo de Previdência dos servidores públicos paranaenses, o emedebista acertou os números que demonstram a escalada do problema. É o que notou o Truco nos Estados, projeto de fact-checking da Agência Pública feito no Paraná em parceria com o Livre.jor.

O candidato está correto ao colocar o ano de 2015, quando o governo do Paraná aprovou a reforma da aposentadoria do funcionalismo, no centro da questão. Antes, aposentados e pensionistas estavam distribuídos nos fundos Previdenciário e Financeiro.

CONTRIBUIÇÕES

O Previdenciário é custeado com as contribuições dos servidores. O Financeiro, em vias de extinção, quem pagava era o governo, com recursos do Tesouro. Na reforma, 33,5 mil inativos com mais de 73 anos foram movidos do Financeiro para o Previdenciário. Aliviou o Tesouro, mas pesou no fundo das contribuições.

O impacto aparece na contabilidade atuarial da Paranaprevidencia – autarquia que administra a grana dos aposentados e pensionistas.

De acordo com os balanços, disponíveis para consulta na página da autarquia na internet, de 2014 para 2015 houve uma inversão nas contas e de superavitário o Fundo Previdenciário começou a declinar.

Em 2014, um ano antes da mudança na previdência, o Previdenciário encerrou o exercício com R$ 7,9 bilhões de reserva. No outro ano, esse recurso caiu para R$ 7,6 bilhões. Em 2017, encerrou o exercício com R$ 6,6 bilhões.

EXTINÇÃO EM 20 ANOS

Mas não foi só a migração de inativos do Fundo Financeiro para o Previdenciário que colocou a previdência em risco. O déficit projetado é ampliado com a falta do pagamento da contrapartida patronal do governo.

Numa reforma anterior da previdência, em 2012, o Estado se comprometeu a pagar “contrapartida de contribuição mensal em montante igual à contribuição que arrecadar”. Mas deixou de pagar em 2014. Pelo relatório de 2017, a dívida decorrente disso era de R$ 299 milhões.

Pela Nota Técnica do Paranaprevidência sobre as contas de 2017, o prejuízo projetado com a mudança do plano de custeio e com a falta de repasse “leva a uma estimativa de extinção do patrimônio do Fundo Previdenciário em menos de 20 anos”.