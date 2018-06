Curitiba vai estudar parceria com aplicativo no transporte

A Prefeitura de Curitiba e a empresa de transporte privado 99 vão estudar parcerias multimodais, com integração de serviços entre o sistema de transporte urbano da capital e os carros do aplicativo.

“Estamos conversando sobre estratégias de inovação, inclusive na área multimodal. Por exemplo, a pessoa vai de ônibus ao Armazém da Família no terminal ou na Rua da Cidadania. Na volta, quando estiver com as compras, ela poderá usar o carro do aplicativo”, diz Greca. “É uma parceria e um trabalho que ainda estão sendo construídos. A empresa se reunirá com a Urbs e com o Ippuc para discutir essa nova ideia”, completou o prefeito.

No Rio Grande do Sul, a parceria tem sido na área de compartilhamento de dados, com o mapeamento, através do GPS, de áreas de maior congestionamento e tempo de deslocamento na capital.

Fundada há cinco anos, a 99 detém as marcas 99 POP e 99 Taxi. No início de 2018, a empresa, de origem brasileira, passou a ser controlada pela chinesa Didi Chuxing.

Durante a reunião, o prefeito também comentou sobre a campanha publicitária da empresa para Curitiba. “Foi uma bela campanha de valorização da identidade curitibana, que evocou o pertencimento à paisagem da cidade”, finalizou.