Curitiba tem novos roteiros turísticos com cervejarias locais

Profissionais da área do Turismo de diversas cidades do Brasil conheceram um novo produto turístico de Curitiba, nesta sexta-feira (27/4), no 24º Salão Paranaense do Turismo. A Prefeitura de Curitiba, junto ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-PR) e a Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva), lançou nove roteiros que envolvem cervejarias locais.

A novidade foi anunciada no estande CuritiBéra, nome do programa de fomento ao turismo da cerveja criado pela Prefeitura, durante o 24º Salão Paranaense do Turismo.

Os roteiros elaborados por agências de viagens locais foram reunidos em um folder, com as informações gerais. O material também está disponível no site do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Veja aqui.

O superintendente do Instituto, Osvaldo Dietrich, comentou a importância de mostrar para os participantes do evento quais os atrativos da cidade. “A grande vantagem de estarmos aqui é essa divulgação para agentes de viagem do Brasil inteiro, uma forma de chegar mais fácil ao público final”, destacou.

Para Dietrich, a degustação é uma forma de chamar atenção dos profissionais do setor para um mercado que vem se consolidando e tem forte apelo turístico. “Os atrativos de Curitiba não são poucos, é uma cidade muito bem provida de estrutura turística”, ressaltou.

A coordenadora estadual de Turismo do Sebrae-PR, Patrícia Albanez, lembrou que a ideia de fazer um roteiro foi provocada pela Prefeitura. “A gente encontrou aqui um ambiente muito favorável”, afirmou. “Importante ressaltar que os produtos que estão sendo lançados já estão disponíveis no mercado”, disse Patrícia.

O lançamento dos novos roteiros foi acompanhado pela degustação de seis cervejas de Curitiba e região metropolitana. O diretor de uma consultoria de turismo do Paraguai, Marcelo Ayala Silvera, explicou que é um visitante frequente da cidade e se disse interessado em conhecer a oferta turística da cidade.

Sobre os roteiros cervejeiros, se mostrou entusiasmado. “É um novo produto que agrega identidade à oferta turística e gastronômica da cidade”, disse.

O agente de viagens de São Paulo, Wanderson Barbosa, aprovou as cervejas que experimentou. Segundo Barbosa, a cerveja pode ser um detalhe decisivo na hora de convencer um cliente a vir para Curitiba. “É um produto diferenciado e existem muitas pessoas que são entusiastas da degustação de cervejas”, comentou.

Conheça os roteiros

A agência curitibana Jens Tours oferece dois roteiros. O Tour das Cervejarias Artesanais é composto por visitas técnicas nas sextas e sábados pela tarde, em três cervejarias de Curitiba, para conhecer as instalações, produtos e receitas das cervejas.

O Beer Night é o segundo roteiro feito pela agência, que oferece visitação e degustação em três bares especializados em cervejas artesanais. As visitas são noturnas e acontecem todos os dias da semana.

O Beer by Bike é o roteiro oferecido pela agência Kuritibike. A bike tour acontece uma visita nas duas instalações onde operam sete cervejarias artesanais de Curitiba. Os participantes também podem degustar as cervejas.

A Serra Verde Express oferece dois roteiros em Curitiba e Região Metropolitana. Eles acontecem aos sábados e promovem visitas monitoradas e degustação em cervejarias artesanais. A Rota Sul passa por cervejarias de Curitiba e São José dos Pinhais, já a Rota Leste visita cervejarias de Curitiba e Pinhais.

A agência, também de Curitiba, Special Paraná desenvolve dois roteiros. A Rota Cervejeira oferece a visita e degustação em duas cervejarias, a Bastards e Maniacs, e termina a noite de sexta-feira em um pub de Curitiba.

O City Tour com Cervejaria é o segundo roteiro da agência, que leva os participantes para Santa Felicidade, numa visita à cervejaria Gauden e aos pontos turísticos do famoso bairro italiano de Curitiba.