Curitiba receberá mais de 80 provas de corrida e ciclismo em 2018

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) disponibilizou no site da Prefeitura a versão preliminar do calendário oficial de corridas de rua, caminhada e ciclismo para 2018. Serão mais de 80 provas ao longo do ano. O calendário será aberto em 20 de janeiro, com a realização das corridas de 5 e 10 km da 3ª Summer Night Run (20/1) e 1º etapa da Corrida da Ponte (21/1).

A diversidade das provas busca atender todos os gostos e promover atividades para atletas iniciantes, experientes e de alto rendimento, com opções que vão de 3km até 42km. Uma das grandes novidades do calendário será a adição do Circuito Regional Smelj, que promoverá nove provas de 5km dentro das comunidades. A estreia do circuito será no dia 4/3, na Regional Bairro Novo.

“No ano passado quebramos recorde de participação no Circuito Adulto e Infantil da Smelj. Manteremos os avanços e buscamos descentralizar ainda mais as provas da Prefeitura, facilitando o acesso e incentivando cada vez mais a prática de atividades físicas e esportivas”, afirmou o secretário municipal do Esporte, Lazer e Juventude, Marcello Richa.

Em 2017, a Prefeitura ampliou em 150% o número de vagas para as corridas de rua gratuitas e a expectativa é de novas quebras de recorde de participação em 2018. A primeira prova promovida pela Smelj neste ano acontecerá no dia 25 de fevereiro, com a XII Corrida Entre Parques, que contará com categorias quarteto (masculino, feminino e misto), dupla (masculino, feminino e misto) e solo.

O Calendário de Corridas de Rua será fechado oficialmente no final de janeiro pela Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer. A versão preliminar pode ser conferida no link http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2017/00213897.pdf.