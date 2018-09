O mercado que envolve saúde e bem-estar está cada vez ganhando mais espaço. E os números mostram isso. Uma pesquisa realizada pela agência Euromonitor Internacional, em 2017, mostra que o Brasil está entre os cinco países que mais consomem alimentos e bebidas saudáveis. Somente em 2016, esse mercado alcançou R$ 93,6 bilhões em vendas, e o crescimento no Brasil avançou uma média de 12,3% ao ano, enquanto o percentual no resto do mundo ficou em torno de 8%.

Todos esses dados mostram o quanto os hábitos saudáveis estão cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros. O mercado de orgânicos, por exemplo, teve um avanço de quase 20% nos últimos cinco anos. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais se preocupando com a saúde. Pensando nisso, duas empresárias com mais de 30 anos de experiência no mercado de feiras e eventos resolveram reunir em um só evento produtos, práticas e serviços que envolvam o mundo saudável. “O que nós buscamos é reunir empresas que ofereçam produtos, serviços e práticas para tornar as pessoas mais saudáveis. Assim, na exposição será possível encontrar produtos sem lactose, sem glúten, sem açúcar, funcionais, orgânicos, veganos, como também práticas como meditação, ioga, e serviços como nutrição, estética, e outros. Curitiba e região é um verdadeiro celeiro de empresas com foco na sustentabilidade e no saudável. Precisamos mostrar esta vocação para o mercado.” explica Soraya Faouakhiri.

O evento, que será realizado nos dias 8 e 9 de novembro no Expo Unimed Curitiba, localizado na Universidade Positivo, tem como objetivo principal mostrar o quanto este mercado hoje é vasto, com grande diversidade de produtos e serviços.

Rodadas de negócios, aulas show e palestras também estão previstos

Mas a Expo Saudável vai além de apenas uma feira. Durante o evento estão previstas rodadas de negócios, aulas show, e palestras com temas que abordam temas como sustentabilidade, hábitos saudáveis e muito mais. “Com uma vasta programação, queremos reunir essas ações para mostrarmos a força desse novo mercado. Afinal, existem vários caminhos para uma pessoa que está em busca de uma vida mais saudável, e na EXPO SAUDAVEL cada um poderá encontrar o seu”, conta Trícia Sander, também organizadora do evento

Hoje, o evento já conta com grandes apoiadores, como Sebrae- PR, Universidade Positivo, Sociedade Vegetariana Brasileira, Associação de Celíacos do Paraná, Slow Bakery Institute, e diversos outros. Para os expositores, uma excelente maneira de alavancar as vendas e fidelizar clientes, que cada vez mais buscam marcas que estejam preocupadas não só em vender saúde, mas também em propagar conceitos sustentáveis e saudáveis.

Programação

As aulas shows oferecidas pelos professores dos cursos de Gastronomia da Universidade Positivo será um diferencial do evento. Dentro de um espaço chamado de Cozinha Saudável, os participantes poderão aprender várias receitas das 13h às 20h.

As palestras também vão agradar àqueles que estão em busca de conteúdo. Estão programadas conversas voltadas ao mundo vegetariano e vegano, dos celíacos, sustentabilidade, empreendedorismo e novos negócios na área.

A feira terá entrada gratuita e as inscrições para visitar o evento e participar das aulas show e palestras podem ser feitas através do site https://exposaudavel.com.br/.

Para expositores

Até o momento estão confirmados expositores como Aqualive, Dubalaco, Cativa Natureza, Organela Maquiagem Orgânica, Vida Veg, Stevia 12, entre outros. Para quem deseja participar do evento como expositor, basta acessar o site e preencher o formulário. “Esta pode ser uma oportunidade não só de mostrar seus produtos para um público novo, mas também reforçar os valores da marca, conquistar novo público e, ainda, fazer um excelente networking”, finaliza Tricia.