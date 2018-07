A Regional Fazendinha/Portão estuda a implantação de um projeto para ensinar informática gratuitamente aos moradores da região. De acordo com a gestora de núcleo da Secretaria Municipal de Educação, Terezinha da Silva Medeiros, a primeira experiência, em parceria com a Secretaria da Saúde, será ensinar a utilização do aplicativo para smartphone Saúde Já, que agenda atendimento nos postos sem a necessidade de o usuário enfrentar filas.

O tema foi abordado na manhã desta sexta-feira (20/7) em nova edição do programa Prefeitura nos Bairros, com a participação do prefeito Rafael Greca e de gestores dos núcleos regionais da Prefeitura. A ideia é usar os 15 laboratórios de informática das escolas municipais da região, além do Farol do Saber Rocha Pombo.

A Regional Fazendinha/Portão é formada por oito bairros: Portão, Água Verde, Fazendinha, Santa Quitéria, Guaíra, Seminário, Parolin e Vila Izabel, onde vivem aproximadamente 184 mil pessoas.

Para que isso aconteça em larga escala em toda a cidade, a Prefeitura estuda implantar liceus de informática nas ruas da cidadania e promover a inclusão digital, principalmente dos idosos e daqueles que não têm acesso a equipamentos.

“Nós temos que ajudar o povo a utilizar a tecnologia porque isso significa mais comodidade e qualidade de vida para todos”, disse o prefeito.

Greca determinou também que a Educação crie um Dia de Música de Órgão na Igreja do Portão para os alunos da rede municipal. “A igreja é uma aula de história, as pinturas nas paredes são a bíblia para quem não sabe ler. Nós temos que mostrar esta riqueza cultural para as nossas crianças”, disse Greca.

Também na área de Educação, o prefeito anunciou que pretende implantar nas escolas a cultura da economia doméstica, que abordaria higiene pessoal e cuidados com o meio onde se vive e se estuda. “Precisamos preparar as pessoas para a vida e investir na formação do cidadão”, comentou.

Atendendo pedido da coordenadora do Conselho Tutelar, Rosilei Bastos Pivovar, Greca pediu um estudo ao Instituto de Pesquisas e Planejamento de Curitiba (Ippuc). O instituto vai avaliar a possibilidade de se instalar o conselho na Casa Klemtz, que oferece cursos de qualificação profissional da FAS.

Outra novidade citada por Greca é a modernização dos sistemas geridos pela Urbs, com a implantação do EstaR Digital. Para que isso aconteça, será escolhida uma plataforma tecnológica responsável por gerenciar aplicativos de celulares, homologados pela Urbs, para venda de créditos de EstaR aos motoristas.

Além do EstaR digital, a plataforma deverá oferecer outras funcionalidades, como aplicativo para táxis e transporte coletivo. “Será o fim do papel. Faz parte da estratégia do nosso Vale do Pinhão estimular a inovação e criar facilidades para os curitibanos”, comemorou o prefeito, em referência ao movimento da Prefeitura e do ecossistema da capital para transformar Curitiba na cidade mais inteligente do País.

Ao fim do encontro, o prefeito foi presenteado com um quadro do artista Marcelo Martins, com uma gravura de Greca com a primeira-dama, Margarita Sansone. O presente é alusivo aos 22 anos da Rua da Cidadania Fazendinha/Portão, comemorados em junho.

O prefeito também foi recebido em almoço na Associação dos Servidores Públicos do Paraná (Aspp).

Participaram da reunião o administrador da Regional Fazendinha/Portão, Gerson Gunha, a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, a assessora do Gabinete do Prefeito Cynthia Juraszek Maia Batista, o ex-administrador da regional, Pedro Gunha, e gestores de núcleo.

No começo da tarde desta sexta-feira, o prefeito vistoriou o asfalto da Rua Professor Ulisses Vieira. Greca recebeu o agradecimento do morador Victor Hugo da Costa Martins pela obra. “Esta rua é a espinha dorsal do bairro Santa Quitéria. Foram revitalizados 740 metros da sua extensão a um custo aproximado de R$ 500 mil, com duas camadas de asfalto da melhor qualidade, vindo da Usina do Abranches”, disse o prefeito.