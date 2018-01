Curitiba inaugura mais uma unidade de saúde

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, inaugurou neste sábado (27), com o prefeito de Curitiba Rafael Greca, e a secretária municipal, Márcia Huçulak, a Unidade de Saúde Jardim Aliança, no bairro Santa Cândida. Construída com R$ 1,8 milhão em recursos do Estado, a obra recebeu ao todo R$ 2,3 milhões, entre o apoio estadual, contrapartida da prefeitura (R$ 114 mil) e apoio do Governo Federal (R$ 433 mil).

Caputo Neto destacou que o Governo do Estado sempre foi parceiro da Capital, independente da gestão. Segundo ele, os recursos para a obra do Jardim Aliança foram definidos em 2012, quando foi firmado convênio para o repasse de R$ 5,1 milhões para construção de cinco unidades novas em Curitiba.

“Esta é a última unidade a ser entregue, construída com recursos do tesouro estadual. Houve um hiato nas obras, fruto da incapacidade da gestão anterior em finalizar a construção, mas isso foi corrigido com o prefeito Greca e a partir de segunda-feira a população poderá contar com mais esse serviço de qualidade na área da saúde”, disse.

O secretário destacou ainda que a Secretaria estadual da Saúde já repassou cerca de R$ 2 milhões para que a prefeitura compre equipamentos para as unidades básicas da Capital e vai destinar mais R$ 2,1 milhões para reformar outras 14 unidades de saúde.

“A saúde começa pela base, nas unidades dos bairros, onde podem ser resolvidas as demandas da população ou encaminhadas para outros pontos de atenção. Por isso estamos fortalecendo a atenção primária e valorizamos o trabalho dos profissionais que atuam nessas unidades”, afirmou.

NOVAS UNIDADES – Caputo Neto anunciou ainda que serão destinados novos recursos para a construção de mais duas unidades: uma na região da Ceasa, onde circulam 15 mil pessoas diariamente, e outra na região do Umbará, visto que a sede alugada da região pegou fogo em 2017.

Para o prefeito Rafael Greca, a parceria com o Estado tem sido fundamental para retirar Curitiba de uma grave situação de crise.

“A inauguração desta unidade de saúde é mais um compromisso assumido pela atual gestão que foi cumprido. Após ficar parada por mais de um ano e meio, a construção deste posto de saúde foi retomada em janeiro de 2017. Agora, a rede de saúde básica de Curitiba conta com 111 postos para atender as pessoas com respeito e qualidade”, disse Greca. O prefeito destacou que são realizadas mais de 7 mil consultas por dia na Capital.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Huçulak, agradeceu o apoio do Governo do Estado e destacou que a união de esforços vai transformar a Saúde de Curitiba numa referência no país.

Com 565 metros quadrados, a Unidade Jardim Aliança tem dois pavimentos e conta com moderna estrutura, que inclui consultórios médicos, consultório odontológico, recepção, sala de vacina, farmácia, entre outros espaços. O projeto foi inteiramente planejado para oferecer conforto aos usuários e melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde.

A unidade atuará com 18 profissionais: duas equipes da estratégia saúde da família com médico e enfermeiro, além de 8 auxiliares de enfermagem, 2 médicos, 2 enfermeiros, 1 dentista, 1 técnico de saúde bucal, 2 auxiliares de saúde bucal, 3 agentes comunitários de saúde e 1 auxiliar administrativo.

A Unidade começa a funcionar na segunda-feira (29) e vai atender de segunda a sexta, das 7h às 17h.