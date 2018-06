Curitiba garante maior investimento em saneamento da história

Curitiba celebra um marco na história do saneamento ambiental da cidade. O prefeito Rafael Greca e os presidentes da Sanepar, Ricardo Soavinski, e da Agência Reguladora do Paraná, Omar Akel, assinaram, nesta terça-feira (5/6), Dia Mundial do Meio Ambiente, o novo contrato de saneamento da cidade com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

A companhia investirá, em 30 anos, cerca de R$ 3,5 bilhões (corrigidos ao longo do período) na melhoria dos serviços prestados a Curitiba. Além disso, a Sanepar repassará mais R$ 943 milhões para a Prefeitura investir em melhorias ambientais da cidade, como limpeza e monitoramento de rios, ações de educação, obras de contenção de cheias, criação de parques e praças.

Durante a solenidade, no Salão de Atos do Parque Barigui, o prefeito destacou que se trata do maior investimento em saneamento da história da cidade. “É a Lei Áurea do saneamento de Curitiba, que endossa a aplicação do nosso Plano Municipal de Saneamento e é embasado num contrato de renovação de serviços por mais 30 anos”, informou Greca, ao lado da primeira-dama, Margarita Sansone.

Na modalidade de contrato de programa, o novo documento segue as premissas do Plano Municipal de Saneamento Básico, aprovado em dezembro do ano passado pelo prefeito Rafael Greca.

Com mais de mil páginas, o plano inclui e amplia metas na área de saneamento, tanto no abastecimento de água quanto na coleta e tratamento de esgoto, com a obrigatoriedade de substituição de redes antigas na região central.

O presidente da Sanepar elogiou o conteúdo do Plano Municipal de Saneamento. “É inovador e vai muito além do saneamento, contempla ações ambientais. O trabalho começa daqui pra frente”, disse Soavinski.

A Sanepar também adiantou para o município o repasse de R$ 90 milhões, provenientes do período remanescente de 13 anos do contrato de concessão que foi substituído pelo contrato de programa. O dinheiro será aplicado no Fundo Municipal de Saneamento Básico.

“O técnicos envolvidos nesse grandioso trabalho, com o apoio da Câmara Municipal, que entendeu a urgência do tema, tiveram o cuidado de exigir de forma transparente o melhor para Curitiba, que é o poder concedente desse serviço”, afirmou a secretária municipal do Meio Ambiente, Marilza Dias.