Curitiba estreita relações e recebe 90 delegações internacionais em 2017

Por muitos anos referência mundial de cidade inovadora na área de planejamento, mobilidade e meio ambiente, Curitiba deve se manter cada vez mais alinhada à agenda global, trocando experiências que podem ser úteis aqui, mostrando as iniciativas de sucesso desenvolvidas e se aproximando cada vez mais dos grandes organismos internacionais

A tônica de atuação da assessoria de Relações Internacionais resultou este ano na visita à capital de 90 delegações internacionais. Vieram à capital comitivas de Suécia, Japão, Finlândia, França, Holanda, Angola, Nigéria, entre várias outras.

“Recebemos de angolanos interessados no nosso modelo de transporte a suecos em busca de parceria no setor agroalimentar sustentável”, resume Rodolpho Zannin Feijó. “Precisamos ampliar de forma permanente a relação com os demais países a fim de consolidar nossas potencialidades, que são imensas. Todos que vêm aqui querem saber do nosso planejamento urbano.”

Justamente por isso, o Ippuc (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) é um dos principais destinos dos grupos técnicos e de autoridades que visitam a cidade. Ali eles conhecem um pouco melhor o modelo de planejamento que fez Curitiba famosa no mundo inteiro.

Este ano, o instituto teve recorde de visita de delegações estrangeiras e também brasileiras – 43 e 41, respectivamente, com 1.753 pessoas passando pelos corredores e salas do instituto, 27,5% mais gente do que no ano anterior.

Irmãs parceiras

Outro pondo de destaque da política internacional é o relacionamento com cidades-irmãs – 18 no total. Este ano, Curitiba celebrou protocolos de intenções de cooperação técnica com duas cidades dos Estados Unidos. Com Columbus, o objetivo é ampliar parcerias em áreas como educação, esportes, turismo e transporte. Com Orlando, pretende-se fortalecer setores da economia e da inovação, como o Vale do Pinhão, e de práticas de administração descentralizada.

Em abril, a capital também passou a integrar o programa Mobilise Your City, da União Europeia. Trata-se de uma importante parceria internacional criada pela França e Alemanha visando apoiar o planejamento de mobilidade urbana sustentável a fim de tornar as cidades mais inclusivas, habitáveis, economicamente eficientes e reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

Neste ano, também foi celebrado um Termo de Entendimento Suécia e Brasil para o desenvolvimento do ciclo agroalimentar sustentável em Curitiba e na Região Metropolitana.

A Prefeitura firmou ainda uma parceria com o governo da Finlândia, que vai permitir que professores da rede municipal façam intercâmbio pedagógico com aquele país, a partir de 2018. A Finlândia é apontada como país detentor da melhor educação do mundo.

Futuro global

As ações também estão focadas em despertar o interesse pelas relações internacionais e pela inserção global de Curitiba nas novas gerações.

Em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, 34 estudantes da rede municipal se tornaram embaixadores mirins de Curitiba. A iniciativa faz parte do projeto Embaixadores do Futuro para estimular estudantes a saber mais de Curitiba e de sua relação com países, cujos imigrantes ajudaram a formar a identidade cultural da capital paranaense.

Os novos embaixadores abraçaram o programa com a alegria típica da infância. Para Rodrigues Nilsen dos Santos, de 13 anos, estudante da Escola Municipal Professor Erasmo Pilotto, a iniciativa é uma oportunidade de propor as mudanças que ele gostaria de ver no mundo. “Talvez não possa fazê-las agora, mas posso conhecer pessoas que vão me ajudar a promover”, disse ele.